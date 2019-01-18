Вас взломали: в сеть слили крупнейшую базу электронных адресов и паролей

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В сеть слили крупнейшую базу электронных адресов и паролей
В сеть слили крупнейшую базу электронных адресов и паролей / VideoBlocks

Хакеры опубликовали около 1 миллиона уникальных комбинаций почтовых ящиков и паролей. Специалист по веб-безопасности отметил, что в этой базе вы вполне вероятно можете найти и свой почтовый ящик.

Об этом сообщает TJournal.

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Трой Хант – владелец сайта, на котором можно узнать слили ли ваш email в общий доступ, отметил, что на облачном сервисе MEGA и одном из хакерских форумов опубликовали базу данных, в которой 772,9 миллиона email-адресов и 21,2 миллиона паролей.

Сначала в базе данных было 2,6 миллиарда строк. После чистки базы от повторов и лишних записей, Хант посчитал, что в ней содержится 1,1 миллиарда уникальных комбинаций адресов электронной почты и паролей. Эти данные могут быть использованы при авторизации пользователя на сайтах.

Скріншот із бази даних
Скриншот из базы данных "Коллекция № 1"

"Коллекция № 1" – крупнейшая публикация цельной базы в одном месте. По словам Ханта, в ней содержится больше двух тысяч опубликованных ранее утечек. Эта база стала крупнейшей из всех, которые находятся в свободном доступе.

В истории интернета существовали и большие истоки. Например, в декабре 2016 года Yahoo призналась в утечке миллиарда паролей и секретных вопросов трехлетней давности. В 2013 году хакерская атака на Yahoo коснулась 3 миллиардов пользователей, но тогда данные не попали в сеть.

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Теги: Техно Кибербезопасность Интернет хакеры Хакерская атака
Источник: Техно
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