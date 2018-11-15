Ваши деньги в опасности: большинство банкоматов оказались уязвимыми

Компания-разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности Positive Technologies опубликовала результаты исследования "Сценарии логических атак на банкоматы". По их заключению, большинство подобных устройств имеют уязвимости и их можно взломать всего за 10-15 минут.

Об этом сообщает 4PDA.

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В ходе исследования специалисты Positive Technologies обнаружили уязвимости различного характера в 26 моделях банкоматов производства NCR, Diebold Nixdorf и GRGBanking. Во всех случаях при наличии доступа в сервисной зоне банкомата (внутреннему компьютеру) хакеры всего за 15 минут могут получить данные карточек, прошедших через картридер. В таком случае злоумышленники считывают информацию с магнитных лент карт.

По имеющимся данным, за сведения одной карты на черном рынке готовы заплатить в среднем 9 долларов. Правда, сейчас большинство карт оснащены чипами, поэтому данные с магнитных лент в большинстве своем бесполезны.



Хакеры могут взломать банкомант за 10-15 минут

Если же хакеры пользуются методом взлома BlackBox, просверливая отверстие в банкомате и подключая к нему свой компьютер, то в 85% случаев они могут подать команду выдачи купюр, которые хранятся внутри, всего за 10 минут.

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В ходе анализа защищенности выяснилось, что к большинству банкоматов можно свободно подключать сторонние устройства. В большинстве случаев в банкоматах не было запрета на использование некоторых распространенных комбинаций клавиш для доступа к функциям операционной системы, – рассказала аналитик Positive Technologies Екатерина Килюшева.

Представители банков отмечают, что их службы безопасности отслеживают подозрительных клиентов, которые изучают банкоматы, а любое вмешательство в их работу здесь же фиксируется и на место в течение 5 минут прибывает оперативная группа.

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