Ватикан разработал собственные законы робототехники

Согласно перечня этических принципов, системы искусственного интеллекта должны работать надежно, прозрачно и беспристрастно, а также уважать права всех людей. Свое согласие с документом уже выразили технологические гиганты Microsoft и IBM.

В Ватикане разработали перечень этических правил для искусственного интеллекта. Он был представлен накануне, в последний день конференции по вопросам искусственного интеллекта, организованной Папской академии защиты жизни.

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Детали новых законов робототехники

В документе отмечается, что работы и алгоритмы должны принимать во внимание права человека и уважать частную жизнь. Кроме того, необходимо, чтобы они работали надежно и беспристрастно, а принцип принятия ими решений был прозрачным.

Особое внимание авторы правил уделили потенциальным злоупотреблением технологией распознавания лиц. Она уже активно используется полицией для поиска преступников. Однако применение подобных систем сопровождается значительным количеством ошибок, поскольку они могут быть предвзятыми к представителям меньшинств.

Папа Франциск, который ранее уже выражал обеспокоенность по поводу бесконтрольного распространения технологий, лично поддержал новые правила.

Из-за болезни понтифик не смог выступить на конференции, но его речь зачитал официальный представитель. В послании Папы говорится о необходимости создания "этических алгоритмов", а также на опасности использования искусственного интеллекта для сбора данных в политических и коммерческих целях. В последнем случае возникает тревожная асимметрия, при которой немногочисленные чиновники или руководители компаний, которые остаются в тени, владеют информацией о множестве людей.

Эта асимметрия, благодаря которой некоторые избранные знают о нас все, а мы ничего о них не знаем, притупляет критическое мышление и сознательную реализацию свободы,

– сказал понтифик в своем послании.

Папа Франциск подчеркнул, что неравенство чрезвычайно расширяется: знание и богатство накапливаются в нескольких руках с серьезными рисками для демократических обществ.

Свое согласие с этическими принципами ШИ выразили технические гиганты Microsoft и IBM, руководители которых приняли участие в конференции. Ими также заинтересовались в Европарламенте. Впрочем, пока неясно, как именно будут реализовываться ватиканские "законы робототехники" и какие еще компании к ним присоединятся.

Официальные лица Ватикана заявили, что Папа Франциск может подготовить энциклику, посвященную искусственному интеллекту. В 2015 году он уже представил аналогичный документ, что касается вопросов окружающей среды.

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