Ватикан выпустил электронные четки для молитв

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Электронные четки Click to Pray.
Электронные четки Click to Pray. / vaticannews.va

Ватикан выпустил электронные четки Click to Pray. Эти четки активируются, если их владелец крестится.

С помощью таких "умных четок" в Ватикане планируют привлечь как можно больше молодежи в католическую веру, сообщает Engadget.

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Электронные четки изготовлены из черных агатовых и гематитовых бусин. На них также размещен "умный" крест со встроенным чипом.

Устройство через Bluetooth синхронизируется с мобильным приложением, доступным для iOS и Android. Приложение содержит персонализированный религиозный контент, тексты и аудиозаписи католических молитв для обучения.

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Стоимость "умных четок", которые уже поступили в продажу, составляет 99 евро / Фото vaticannews.va

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Теги: Техно Ватикан Религия Гаджеты
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