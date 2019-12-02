Ватиканский священник открыл "нетоксичный" сервер в Minecraft

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Иллюстративное фото / reddit

Священник Роберт Баллесер, который в прошлом был инженером из Кремниевой долины, открыл первый ватиканский сервер Minecraft. По словам священника, площадка должна служить для "менее токсичного" общения геймеров.

Сейчас сервер minecraft.digitaljesuit.com находится в разработке, уточняет портал Rome Reports. Совсем скоро к сообществу смогут присоединиться все желающие.

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Идея родилась из твита, в котором священник спросил подписчиков, в какой игре следует создать "нетоксичную" площадку. Больше всего подписчиков отдали свой голос в пользу популярной игры Minecraft. Следовательно, именно в ней священник решил создать сервер.

Вы можете приглашать творческих людей, которые не хотят вести себя токсично. Создание среды, в которой люди смогут самовыражаться и построить отношения – самое главное, чего я хочу добиться,
– объяснил Баллесер.

Священник создал "нетоксичный" Minecraft-сервер:

Благодаря идее Баллесера на такой площадке его коллеги могли бы на одном языке общаться с той частью паствы, которая любит онлайн-игры и в целом технически продвинута.

Что такое Minecraft?Это видеоигра в жанре песочницы, в которой пользователи могут изменять трехмерный мир, состоящий из кубов, как им заблагорассудится. Можно строить, разрушать, воевать, выживать и даже учиться. Игра дарит пользователям полную свободу действий в своей среде.

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Автор: Михаил Года
Теги: Курьезные новости Новости Техно Ватикан Игры Техно Интернет
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