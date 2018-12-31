Великобритания вложила миллионы в разработку микророботов для подземных работ

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Раскопки
Раскопки / Фото из открытых источников

В Великобритании правительство инвестирует миллионы для разработки микроскопических роботов, чтобы они работали в подземных трубопроводах без необходимости раскапывать дороги.

Об этом сообщает The Guardian.

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И все это для того, чтобы забыть о неприятных раскопках и дорожных работах. Разработанные в британских университетах минимашины должны ремонтировать поломки под землей без необходимости перекрывать улицы и перекапывать пути.

Также будут существовать и воздушные и подводные версии таких машин. По словам разработчиков, работы будут не больше одного сантиметра в длину. Несмотря на маленький размер, изобретение будет оснащено сенсорами и навигационными системами.

Как отметил Министр науки Великобритании Крис Скидмор, его ведомство выделило более 30 млн долларов для финансирования 15 проектов, включая так же касающихся роботов для подземных работ. Именно этот проект получил 9 миллионов долларов от правительства.

Благодаря таким работам страна сможет сэкономить около 7 миллиардов долларов, ведь не будет необходимости в демонтаже и повторном восстановлении дорожного покрытия.

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Теги: Техно Искусственный интеллект Великобритания робототехника
Источник: Техно
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