"Верховная Зрада": в Google Maps интересно переименовали парламент Украины

Неизвестные на картах Google переименовали украинский парламент в "Верховную Зраду".

На карте возле парламентского купола на Грушевского вместо отметки Верховная Рада висит другая, ироничная – "Верховная Зрада".

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Об этом уже гудят все соцсети. Журналисты 24 канала обратились к модераторам Google Maps с просьбой исправить название украинского парламента на правильное. Однако сейчас на международных картах ничего не изменилось, Рада так и остается "Зрадой".



В Google Maps изменили название парламента Украины