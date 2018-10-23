"Верховная Зрада": в Google Maps интересно переименовали парламент Украины
Неизвестные на картах Google переименовали украинский парламент в "Верховную Зраду".
На карте возле парламентского купола на Грушевского вместо отметки Верховная Рада висит другая, ироничная – "Верховная Зрада".
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Об этом уже гудят все соцсети. Журналисты 24 канала обратились к модераторам Google Maps с просьбой исправить название украинского парламента на правильное. Однако сейчас на международных картах ничего не изменилось, Рада так и остается "Зрадой".
В Google Maps изменили название парламента Украины
Новое название Верховной Рады на картах Google
Источник: 24 канал
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