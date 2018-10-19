Vertu выпустила смартфон за 14 тысяч долларов: характеристики и фото

Компания Vertu представила свой новый смартфон Vertu Aster P. Он изготовлен из очень дорогих материалов и стоит 14 тысяч долларов.

Об этом сообщает Gizmochina.

Так, рамка нового смартфона изготовлена из титана, задняя часть – из крокодиловой кожи, а экран покрыт сапфировым стеклом. На задней панели также размещен элемент плетения блочного браслета.

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Кроме того, на боковой грани размещена красная кнопка, которая направит пользователя в круглосуточную консьерж-службу.

Относительно других характеристик, то смартфон получил 4,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей. Он работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 660 в паре с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Смартфон имеет кнопку, ведущую к консьерж-службе

Емкость аккумулятора составляет 3200 мАч с поддержкой быстрой зарядки QuickCharge 3.0. Основная камера имеет разрешение 12Мп, а селфи-камера – 20 Мп. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Vertu Aster P поступит в лимитированной версии

Vertu Aster P поступит лимитированным тиражом в белом и черном цветах. Самая дешевая его версия будет стоить 5 тысяч долларов (140 тысяч гривен). Более продвинутая версия, в которой для отделки использовали золото, оценена в 14 тысяч долларов (почти 400 тысяч гривен).

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