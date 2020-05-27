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Весь документооборот онлайн: Минцифры планирует через месяц отказаться от бумаги

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Документи переведуть онлайн вже через місяць
Документи переведуть онлайн вже через місяць / 24 канал

Министерство цифровой трансформации работает над тем, чтобы полностью перевести документооборот в онлайн-режим. По прогнозам, проект можно воплотить уже через месяц.

Как заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, на заседании Правительства приняли соответствующее протокольное поручение, которое позволит решить вопросы документооборота при согласовании нормативно-правовых актов.

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"Онлайн-режим – логичный шаг, который ускорит работу Кабмина и согласование нормативно-правовых актов", – добавил Федоров.

Кроме того, было принято решение назначить ответственных во всех министерствах и других органах исполнительной власти, которые бы следили за подключением организаций к системе е-документооборота. Причем эти должностные лица должны быть уровнем не ниже заместителей руководителей.

Амбициозные планы

Перевод многих сервисов, услуг и документов в цифровой формат – это часть большого проекта “государство в смартфоне”. С февраля 2020 года украинцам стало доступно мобильное приложение Дия. По состоянию на май в приложении доступны:

  • Электронное водительское удостоверение
  • Автогражданка
  • Студенческий билет
  • Военный билет
  • Загранпаспорт
  • ID-карта.

Уже к концу 2020 года должны перевести онлайн 50 важнейших госуслуг.

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Также с апреля работает веб-версия Дия. Там можно открыть ООО, оформить справку по безработице, пособие при рождении ребенка и многое другое.

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Министерство цифровой трансформации Михаил Федоров Новости Техно Техно Интернет
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