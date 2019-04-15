Весенний звездопад 2019 – когда его можно будет увидеть в Украине

13 Читати новину українською
Весенний звездопад 2019 - когда будет в Украине метеоритный поток
Весенний звездопад Лириды (2018) / Фото из соцсетей

Ежегодно в апреле имеем возможность наблюдать за метеоритным потоком Лириды. Весенний звездопад 2019 приходится на период с 16 по 25 апреля. Увидеть звездопад смогут и украинцы.

Пик звездопада придется с воскресенья, 21 апреля на понедельник, 22 апреля. Именно в этот вечер, начиная с 21:00 по киевскому времени можно будет увидеть яркой звездопад. Главное, чтобы не подвела погода.

Читайте также: Кто помог человечеству увидеть первое фото черной дыры и как это происходило: потрясающие фото

В этом году международная метеорная организация прогнозирует от 15 до 20 метеоров в час, в зависимости от локации наблюдателя.

Зорепад Ліриди

Звездопад Лириды в 2018 году/ США

Что такое звездопад Лириды?
Это ежегодный апрельский метеорный поток с довольно быстрыми метеорами, входящими в земную атмосферу со скоростью примерно 49 км/ с. Источником метеорного потока является большое количество пыли и мелких обломков, которые оставляет комета C / 1861 во время своего прохождения у Солнца.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Пасха в Украине 2019: дата и традиции
сегодня
38236
Теги: Техно Космос
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
14 апреля 22:04 Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
Михайло Года 357
От Motorola до Samsung: как менялся рынок мобильников в мире – интерактивная инфографика
14 апреля 13:02 От Motorola до Samsung: как менялся рынок мобильников в мире – интерактивная инфографика
325
Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
13 апреля 22:03 Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
Олег Тичинський 321
Какие компании Украины могли бы работать на Марсе
12 апреля 15:30 Какие компании Украины могли бы работать на Марсе
178
День космонавтики: 7 интересных фактов об Украине и космосе
12 апреля 09:43 День космонавтики: 7 интересных фактов об Украине и космосе
Настя Сукач 4818
Новости
Больше новостей
Залиште відгук