Весенний звездопад 2019 – когда его можно будет увидеть в Украине

Ежегодно в апреле имеем возможность наблюдать за метеоритным потоком Лириды. Весенний звездопад 2019 приходится на период с 16 по 25 апреля. Увидеть звездопад смогут и украинцы.

Пик звездопада придется с воскресенья, 21 апреля на понедельник, 22 апреля. Именно в этот вечер, начиная с 21:00 по киевскому времени можно будет увидеть яркой звездопад. Главное, чтобы не подвела погода.

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В этом году международная метеорная организация прогнозирует от 15 до 20 метеоров в час, в зависимости от локации наблюдателя.

Звездопад Лириды в 2018 году/ США

Что такое звездопад Лириды?

Это ежегодный апрельский метеорный поток с довольно быстрыми метеорами, входящими в земную атмосферу со скоростью примерно 49 км/ с. Источником метеорного потока является большое количество пыли и мелких обломков, которые оставляет комета C / 1861 во время своего прохождения у Солнца.

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