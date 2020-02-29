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Ветер стал востребованным источником чистой энергии в США

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Управление энергетической информации США опубликовало итоговые данные о структуре энергобаланса за 2019 год. Из них следует, что впервые в истории страны выработки на ветровых электростанциях превысили выработки на ГЭС. В будущем доля ветровой энергии в энергобалансе США будет только увеличиваться и к 2030 году может составить 20%.

В 2019 году ветер стал самым массовым источником возобновляемой энергии в США. По данным Управления энергетической информации США (EIA), за прошлый год ветровые электростанции выработали 300 миллионов МВт/ч энергии. Это на 26 миллионов МВт/ч больше, чем в гидроэлектростанций, отмечает CNBC.

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Рынок ветровой возобновляемой энергии США растет

Энергия ветра обошла гидроэнергетику впервые в истории страны. Этот результат был достигнут благодаря постоянному росту сектора в течение последнего десятилетия. К концу 2019 года в США были установлены 103 ГВт ветровые электростанции, из которых 77% введены эксплуатацию в течение последних десяти лет. Общая мощность ГЭС при этом составила 80 ГВт.


Популярность ветровых электростанций в США постоянно растет

По оценке EIA, к 2030 году доля ветра в общей выработке электроэнергии достигнет 20%. Это станет возможным за счет инвестиций в размере 62 миллиардов, которые будут вложены в отрасль в ближайшие несколько лет.

Ранее Управление энергетической информации сделало прогноз, согласно которому через 20 лет, к 2040 году, ветровые электростанции обойдут по показателям генерации газовые электростанции. Однако следует учесть, что это достаточно консервативный прогноз. В реальности ситуация может измениться быстрее.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Возобновляемая энергетика Гаджеты
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