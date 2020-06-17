Вслед за групповыми видеозвонками с участием до 20 человек разработчики Viber объявили о еще одном важном нововведении. Теперь пользователи мессенджера смогут создавать забавные GIF-анимации и делиться ими с друзьями и близкими.

При общении в мессенджерах многие используют не только обычные смайлики, но и анимации, чтобы придать переписке больше эмоциональности. Чаще всего приходится использовать стандартные "гифки" или искать нужные в интернете. 24 канал рассказывает, как самостоятельно создать анимацию в Viber.

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Как работает новая функция

Новый GIF-редактор от Viber позволяет создавать анимированные гифки прямо внутри мессенджера.

В любом чате пользователи могут записать короткое видео, не покидая приложения мессенджера, или выбрать уже существующее из своей галереи, а затем преобразовать его в GIF-анимацию, добавив эффект бумеранга, быстрого воспроизведения или реверса.

Как создать собственную анимацию

Для создания GIF-анимаций в Viber необходимо:

Обрезать видео.

Выбрать нужный режим воспроизведения для GIF: зацикленная, реверс, замедление или ускорение.

Сделать анимацию уникальной с помощью текста разного цвета и шрифта, тематических дудлов и стикеров.

Видео демонстрирует как создать собственную анимацию в Viber:

Сейчас GIF-редактор доступен для пользователей iOS. В ближайшее время новая функция появится и на Android.