В Viber появилась новая функция – сообщения, что исчезают
Популярный мессенджер Viber добавил новую интересную функцию. В новой версии программы появится возможность настраивать исчезающие сообщение в обычный чатах.
Как говорят в Viber, услуга станет доступной после обновления. Тогда пользователи увидят в личных чатах значок таймера.
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Чтобы запустить обратный отсчет нужно нажать на него и выбрать промежуток времени. Когда время выйдет – сообщение будет удалено в обоих участников чата.
Для чего функция
Если считаете, что исчезающие сообщение нужны только для шпионских игр, на самом деле это не так.
В качестве примера, в компании показали, как участники чата обмениваются данными о банковской карточке. Этой информацией могут воспользоваться мошенники. Поэтому безопаснее будет ее удалить. Это может касаться и снимков, например фото документов, или же изображение интимного характера – лучше будет, если они не будут оставаться в истории чата.
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Важно, если кто-то из собеседников сделает скриншот сообщения, которое должно исчезнуть, другой участник чата узнает об этом.
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Безопасность в Viber
Функция удаления сообщений Viber появилась еще в 2015 году. В 2016 году мессенджер использует сквозное шифрование по умолчанию для всех звонков и сообщений. То есть ни посторонние лица, ни разработчики не имеют доступа к содержанию чатов. В 2017 году мессенджер запустил скрытые и секретные чаты.