Популярный мессенджер Viber добавил новую интересную функцию. В новой версии программы появится возможность настраивать исчезающие сообщение в обычный чатах.

Как говорят в Viber, услуга станет доступной после обновления. Тогда пользователи увидят в личных чатах значок таймера.

К теме Еще один конкурент Zoom: Viber запускает в Украине групповые видеочаты

Чтобы запустить обратный отсчет нужно нажать на него и выбрать промежуток времени. Когда время выйдет – сообщение будет удалено в обоих участников чата.

Для чего функция

Если считаете, что исчезающие сообщение нужны только для шпионских игр, на самом деле это не так.

В качестве примера, в компании показали, как участники чата обмениваются данными о банковской карточке. Этой информацией могут воспользоваться мошенники. Поэтому безопаснее будет ее удалить. Это может касаться и снимков, например фото документов, или же изображение интимного характера – лучше будет, если они не будут оставаться в истории чата.

Новая функция в Viber: где пригодится – видео

Важно, если кто-то из собеседников сделает скриншот сообщения, которое должно исчезнуть, другой участник чата узнает об этом.

Интересно Viber запустил новую услугу, которая поможет не пропустить важные события

Безопасность в Viber

Функция удаления сообщений Viber появилась еще в 2015 году. В 2016 году мессенджер использует сквозное шифрование по умолчанию для всех звонков и сообщений. То есть ни посторонние лица, ни разработчики не имеют доступа к содержанию чатов. В 2017 году мессенджер запустил скрытые и секретные чаты.