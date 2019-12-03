Денежные переводы через Viber: в мессенджере появилась новая услуга
Компания Mastercard вместе с Rakuten Viber запустили в Украине новую услугу – денежные переводы Moneytou. Средства можно перевести просто с помощью мессенджера Viber. Интересно, что Украина стала второй страной в мире, где заработал такой сервис.
Об этом заявили во время презентации в Киеве, передает журналист Техно 24.
К теме: 7 полезных сервисов в Viber
Ранее такой сервис запустили в Венгрии. В дальнейшем география такой услуги расширится и на другие страны Европы, в том числе на Румынию, Сербию и Болгарию.
Как работает Moneytou?
Перевести средства через Viber можно непосредственно во время общения в приложении. Для перевода не нужно вводить номер карты получателя. Главное, чтобы получатель был среди контактов в Viber.
Презентация Moneytou в Киеве
В сервис Moneytou интегрирована технология Mastercard Send и цифровой кошелек Masterpass. В него можно добавить свою платежную карту любого украинского банка.
Сейчас компании работают над тем, чтобы выполнять переводы даже заграницу. Однако, пока это сложно сделать из-за юридических нюансов.
Читайте также: 9 правил деловой переписки от Viber, которые пригодятся каждому
Как перевести средства через Viber?
- В окне чата нажать кнопку Gif+ и выбрать сервис Moneytou;
- Нажать "Отправить перевод" и выбрать карту в цифровом кошельке Masterpass, с которой должен состояться перевод;
- Ввести сумму перевода и отправить средства;
- Подтвердить отправку сообщения получателю о поступлении средств.
Как работает Moneytou: видео
Как получить средства через Viber?
- Открыть сообщение о поступлении средств в чате;
- Выбрать карточку в кошельке Masterpass для зачисления средств;
- Средства автоматически зачислятся на выбранную карточку.
Создать цифровой кошелек как получатель, так и отправитель могут непосредственно в мобильном приложении Viber: для этого нужно ввести данные платежной карты во время первого получения или перевода средств.
Новая услуга в Украине – денежные переводы Moneytou
Сколько стоит услуга?
Во время перевода средств будет взиматься комиссия в размере 5 гривен +1% от суммы перевода. Максимальная сумма одного перевода составляет 14 900 гривен.
Кстати, сервис заинтересует владельцев малого бизнеса. Например, вы продаете hand-made товары в интернете и имеете оформлены, как ФЛП, тогда клиенты могут перечислить средства за продукцию через приложение.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно