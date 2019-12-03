Денежные переводы через Viber: в мессенджере появилась новая услуга

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Moneytou: денежные переводы через Viber / Пресс-служба Viber

Компания Mastercard вместе с Rakuten Viber запустили в Украине новую услугу – денежные переводы Moneytou. Средства можно перевести просто с помощью мессенджера Viber. Интересно, что Украина стала второй страной в мире, где заработал такой сервис.

Об этом заявили во время презентации в Киеве, передает журналист Техно 24.

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Ранее такой сервис запустили в Венгрии. В дальнейшем география такой услуги расширится и на другие страны Европы, в том числе на Румынию, Сербию и Болгарию.

Как работает Moneytou?

Перевести средства через Viber можно непосредственно во время общения в приложении. Для перевода не нужно вводить номер карты получателя. Главное, чтобы получатель был среди контактов в Viber.

Презентація Moneytou у Києві
Презентация Moneytou в Киеве

В сервис Moneytou интегрирована технология Mastercard Send и цифровой кошелек Masterpass. В него можно добавить свою платежную карту любого украинского банка.

Сейчас компании работают над тем, чтобы выполнять переводы даже заграницу. Однако, пока это сложно сделать из-за юридических нюансов.

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Как перевести средства через Viber?

  • В окне чата нажать кнопку Gif+ и выбрать сервис Moneytou;
  • Нажать "Отправить перевод" и выбрать карту в цифровом кошельке Masterpass, с которой должен состояться перевод;
  • Ввести сумму перевода и отправить средства;
  • Подтвердить отправку сообщения получателю о поступлении средств.

Как работает Moneytou: видео

Как получить средства через Viber?

  • Открыть сообщение о поступлении средств в чате;
  • Выбрать карточку в кошельке Masterpass для зачисления средств;
  • Средства автоматически зачислятся на выбранную карточку.

Создать цифровой кошелек как получатель, так и отправитель могут непосредственно в мобильном приложении Viber: для этого нужно ввести данные платежной карты во время первого получения или перевода средств.

грошові перекази Moneytou

Новая услуга в Украине – денежные переводы Moneytou

Сколько стоит услуга?

Во время перевода средств будет взиматься комиссия в размере 5 гривен +1% от суммы перевода. Максимальная сумма одного перевода составляет 14 900 гривен.

Кстати, сервис заинтересует владельцев малого бизнеса. Например, вы продаете hand-made товары в интернете и имеете оформлены, как ФЛП, тогда клиенты могут перечислить средства за продукцию через приложение.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Банки Viber IT-бизнес
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