Viber меняет правила: создателям чат-ботов придется платить

Приложение Viber будет взимать плату с создателей чат-ботов. Новые правила заработают с 1 апреля. Для клиентов будут доступны несколько вариантов тарифов.

Как пишет ресурс TechCrunch, минимальный тариф будет стоить 4 500 долларов (126 000 гривен). Этот тариф будет предусматривать лимит на отправку до 500 тысяч сообщений. Еще один тариф оценен в 6 500 долларов 182 тысячи гривен) - он предусматривает лимит в миллион сообщений ежемесячно.

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Риск для компании. Мессенджер пользуется большим спросом в Украине и является одним из самых популярных в Восточной Европе. Как пишет издание, это очень рискованный шаг для компании, ведь это может отпугнуть компании, которые используют чат-боты для работы в мессенджере.

После изменения правил многие компании перейдут на другие альтернативные платформы. Например, Facebook Messenger.

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