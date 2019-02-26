Viber меняет правила: создателям чат-ботов придется платить

78 Читати новину українською
Viber меняет правила
Viber меняет правила / vistanews.ru

Приложение Viber будет взимать плату с создателей чат-ботов. Новые правила заработают с 1 апреля. Для клиентов будут доступны несколько вариантов тарифов.

Как пишет ресурс TechCrunch, минимальный тариф будет стоить 4 500 долларов (126 000 гривен). Этот тариф будет предусматривать лимит на отправку до 500 тысяч сообщений. Еще один тариф оценен в 6 500 долларов 182 тысячи гривен) - он предусматривает лимит в миллион сообщений ежемесячно.

Читайте также: Viber получил масштабное обновление: что изменится в приложении

Риск для компании. Мессенджер пользуется большим спросом в Украине и является одним из самых популярных в Восточной Европе. Как пишет издание, это очень рискованный шаг для компании, ведь это может отпугнуть компании, которые используют чат-боты для работы в мессенджере.

После изменения правил многие компании перейдут на другие альтернативные платформы. Например, Facebook Messenger.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Гороскоп на 26 февраля для всех знаков зодиака
сегодня
4456
Теги: Новости Техно Техно Интернет
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Флагман Sony Xperia 1 представили официально: 4К-дисплей, 52-Мп камера и другие особенности
25 февраля 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили официально: 4К-дисплей, 52-Мп камера и другие особенности
244
Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
23 февраля 20:04 Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
Анастасія Можаровська 4235
Стильные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds: характеристики и цена в Украине
23 февраля 14:03 Стильные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds: характеристики и цена в Украине
643
Новые смарт-часы Galaxy Watch Active: что умеют и сколько будут стоить в Украине
22 февраля 15:16 Новые смарт-часы Galaxy Watch Active: что умеют и сколько будут стоить в Украине
379
Samsung Galaxy Fit и Galaxy Fit E: цена и характеристики стильных фитнес-браслетов
21 февраля 11:11 Samsung Galaxy Fit и Galaxy Fit E: цена и характеристики стильных фитнес-браслетов
356
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук