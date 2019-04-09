Viber запустил новую функцию: детали

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Viber запустил новую функцию
Viber запустил новую функцию / portaltele.com.ua

Самый популярный в Украине мессенджер Viber запустил новый сервис Viber Local Number. Он предусматривает переадресацию с местного арендованного номера на Viber-аккаунт.

Как пишет tech.liga.net функция позволяет арендовать номер телефона в стране пребывания. Звонки и SMS, которые будут поступать на этот номер, автоматически переадресовываются в Viber на аккаунт пользователя. Важно, что количество входящих звонков и SMS является неограниченным.

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Сейчас такая услуга доступна в Великобритании, США и Канаде. И список стран обещают расширить. То есть, украинские пользователи могут звонить за границу в эти страны. И скоро список стран будет расширяться.

Цена вопроса. Стандартная стоимость подписки на местный номер – 4,99 доллара (135 гривен) в месяц. При этом для первых 10 тысяч подписчиков действует тариф на подписку – 1,99 долларов (54 гривны) в месяц.

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Теги: Техно Новости Техно Viber Интернет
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