Viber запустил уникальный чат

В мессенджере Viber применили первый в мире чат, который может объединить миллиард пользователей. Как заявили разработчики, любой пользователь мессенджера может создать такое сообщество.

Об этом сообщает Phonearena.com.

Чат можно создать для любых целей, начиная с фан-клуба любимого исполнителя музыки и заканчивая популярными темами, такими как путешествия, спорт, игры и тому подобное.

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Присоединиться к этому чату можно в один клик – просто перейдя по ссылке. Также все участники сообщества могут получить доступ к полной истории чата, начиная с момента его создания.

Еще одна полезная функция в этом чате – администраторы групп смогут закреплять важные сообщения вверху чата.

Viber запустил чат с наибольшим количеством участников в мире

Новый чат уже доступен в новейшей версии мессенджера на Android и iOS.

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