Вице-президент ушел из Amazon из-за увольнения работников: детали скандала

Вице-президент корпорации Amazon Тим Брэй решил уйти из компании, таким образом протестуя против решения компании уволить работников складов. Эти люди протестовали из-за условий работы во время коронавируса.

О своем увольнении Брэй заявил на своем сайте. 1 мая был его последним днем работы в Amazon.

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"Это решение, вероятно, обойдется мне в более миллиона долларов до вычета налогов. К тому же я потерял самую лучшую работу из тех, что у меня когда-то были, и невероятно хороших коллег", – добавил бывший президент.

Почему протестовали работники

Как рассказал Брэй, работники вышли на протест, потому что просили выдать им больше масок, а также повысить зарплату, ведь им приходится работать в опасных условиях во время пандемии.

Это выглядит немного странно. Ведь корпорация за время пандемии существенно увеличила прибыль. Интернет-магазин Amazon даже вынужден снизить объем продаж из-за большого количества заказов. В конце апреля в компании рассказали, что нанимают 75 тысяч новых сотрудников для склада.

Что известно о Тиме Брэе?Это канадский разработчик программного обеспечения Он является одним из авторов языка программирования XML. Он работал в сервисах Amazon с декабря 2014 года. До того он успел поработать в Google, Sun Microsystems, корпорации цифрового оборудования, а также в нескольких стартапах.



Он является известным экоактивистом. Во время одной из демонстраций его задержала полиция. Также Брэй был единственным высокопоставленным сотрудником Amazon, который подписал письмо акционерам Amazon с призывом прекратить поддержку сервисов Amazon по добыче нефти.

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