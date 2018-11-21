Видео дня: Apple выпустила невероятный мультфильм к Рождеству

58 Читати новину українською
Apple выпустила невероятный мультфильм к Рождеству
Apple выпустила невероятный мультфильм к Рождеству / Фото из открытых источников

В ожидании рождественских и новогодних праздников компания Apple выпустила мультфильм под названием Share Your Gifts. Конечно, новый ролик – это реклама MacBook, однако от этого мультфильм не теряет своего очарования.

Соответствующее видео опубликовали на официальном YouTube-канале Apple.

Читайте также: Apple планирует создавать собственные фильмы

Отметим, "рекламность" в мультфильме ненавязчивая и ограничена только логотипом Apple на крышке MacBook.

Мультфильм выдержан в стиле Pixar и рассказывает историю о девушке, занятой каким-то творчеством на MacBook. Однако главная героиня оставляет свои творения при себе, а единственным свидетелем ее творчества до поры до времени является ее собака.

В конце концов собака прилагает свою лапу к "случайности", которая приводит к тому, что творчество девушки разлетается и попадает в руки прохожих, которые с одобрением на него реагируют.

Мультфильм от Apple Share Your Gifts – смотрите видео

 

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Интернет Apple
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
20 ноября 09:03 Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
290
Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
19 ноября 21:09 Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
3600
Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
19 ноября 16:02 Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
213
Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
19 ноября 13:02 Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
Юліана Вінтюк 3064
Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
18 ноября 20:02 Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 712
Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
17 ноября 20:03 Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
Ірина Полицька 1568
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук