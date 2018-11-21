Видео дня: Apple выпустила невероятный мультфильм к Рождеству
В ожидании рождественских и новогодних праздников компания Apple выпустила мультфильм под названием Share Your Gifts. Конечно, новый ролик – это реклама MacBook, однако от этого мультфильм не теряет своего очарования.
Соответствующее видео опубликовали на официальном YouTube-канале Apple.
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Отметим, "рекламность" в мультфильме ненавязчивая и ограничена только логотипом Apple на крышке MacBook.
Мультфильм выдержан в стиле Pixar и рассказывает историю о девушке, занятой каким-то творчеством на MacBook. Однако главная героиня оставляет свои творения при себе, а единственным свидетелем ее творчества до поры до времени является ее собака.
В конце концов собака прилагает свою лапу к "случайности", которая приводит к тому, что творчество девушки разлетается и попадает в руки прохожих, которые с одобрением на него реагируют.
Мультфильм от Apple Share Your Gifts – смотрите видео
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