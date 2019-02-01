Видео дня: из-за утечки Samsung Galaxy S10 появился в официальном ролике

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Samsung Galaxy S10 появился в официальном ролике
Samsung Galaxy S10 появился в официальном ролике

В компании Samsung случилась очередная утечка накануне анонса нового флагманского смартфона. На этот раз слили официальный рекламный ролик, на котором можно увидеть Samsung Galaxy S10, а также складывается смартфон с гибким экраном Galaxy F.

Да, Samsung Galaxy F можно увидеть на 0:23 в ролике.

Кроме того, на видео можно увидеть огромные зеркальные дисплеи с поддержкой управления жестами, планшетный компьютер с экраном, на который транслируется изображение с камеры тату-мастера. Да, художник рисует стилусом, а робот переносит рисунок на тело клиентки.

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Еще одна интересная технология в ролике – УЗИ с помощью смартфона.

via GIPHY

Также видео имеет несколько намеков на Galaxy S10: новая камера с расширенными возможностями виртуальной реальности, поддержка 5G и тому подобное.

Как известно, Galaxy S10 представят на презентации 20 февраля.

Galaxy S10 засветился на видео

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Теги: Техно Смартфоны Samsung Samsung Galaxy S10
Источник: Техно
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