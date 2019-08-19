Видео дня: яркая вспышка метеора попала на камеры

Над островом в Италии пролетел яркий метеор. Он ярко вспыхнул, сгорая в атмосфере. Этот момент зафиксировали сразу несколько камер.

Как пишет CNet, этот метеор по размеру как автомобиль. Однако, ему удалось полностью сгореть в атмосфере Земли.

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Это случилось 16 августа, в 23:39 по киевскому времени. Самое яркое видео с события снял регистратор автомобиля.

Также ролик сняли и в астрономическом обществе острова Ибица (расположено на Бареарских островах и принадлежащих Испании).

WOW!!! Did you see this?? Enormous #meteor falling in the skies over #Torregrande, #Sardinia, Italy late yesterday evening 16th of August! Video by ClaudiuPorcu via Astro Unisiena #severeweather #photography pic.twitter.com/V4QWwK6X1y — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) August 17, 2019

Gracias a @RedSpmn por su ayuda para darle forma a nuestra estación de vídeo detección de bólidos, a Albert por el aviso, y a todos los que forman parte del grupo de bólidos de @IbizaAstronomia AAE, porque el proyecto ya es una realidad y está dando sus frutos. #bólido #meteoro pic.twitter.com/AXRkV4zewx — AAE (@IbizaAstronomia) August 17, 2019

Что такое метеорит?

Это явление возникает от сгорания в атмосфере Земли мелких метеорных тел (например, осколков комет или астероидов). Известно три вида метеоритов: каменные, железные и железно-каменные. Особенно много на Земле найдено железных метеоритов.



Кстати, каждый год в первой половине августа земляне могут увидеть метеоритный поток Персеиды. Тогда Земля проходит через шлейф кометы Свифта-Туттля. Частицы, которые оставляет за собой комета, сгорают в нашей атмосфере.

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