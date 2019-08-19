Видео дня: яркая вспышка метеора попала на камеры

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Яркая вспышка метеора попала на камеры
Яркая вспышка метеора попала на камеры / cnet.com

Над островом в Италии пролетел яркий метеор. Он ярко вспыхнул, сгорая в атмосфере. Этот момент зафиксировали сразу несколько камер.

Как пишет CNet, этот метеор по размеру как автомобиль. Однако, ему удалось полностью сгореть в атмосфере Земли.

Интересно: Ученые зафиксировали очень яркую вспышку черной дыры

Это случилось 16 августа, в 23:39 по киевскому времени. Самое яркое видео с события снял регистратор автомобиля.

Также ролик сняли и в астрономическом обществе острова Ибица (расположено на Бареарских островах и принадлежащих Испании).

Что такое метеорит?
Это явление возникает от сгорания в атмосфере Земли мелких метеорных тел (например, осколков комет или астероидов). Известно три вида метеоритов: каменные, железные и железно-каменные. Особенно много на Земле найдено железных метеоритов.

Кстати, каждый год в первой половине августа земляне могут увидеть метеоритный поток Персеиды. Тогда Земля проходит через шлейф кометы Свифта-Туттля. Частицы, которые оставляет за собой комета, сгорают в нашей атмосфере.

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Теги: Техно Новости Техно Космос
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