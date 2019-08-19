Видео дня: яркая вспышка метеора попала на камеры
Над островом в Италии пролетел яркий метеор. Он ярко вспыхнул, сгорая в атмосфере. Этот момент зафиксировали сразу несколько камер.
Как пишет CNet, этот метеор по размеру как автомобиль. Однако, ему удалось полностью сгореть в атмосфере Земли.
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Это случилось 16 августа, в 23:39 по киевскому времени. Самое яркое видео с события снял регистратор автомобиля.
Также ролик сняли и в астрономическом обществе острова Ибица (расположено на Бареарских островах и принадлежащих Испании).
Что такое метеорит?
Это явление возникает от сгорания в атмосфере Земли мелких метеорных тел (например, осколков комет или астероидов). Известно три вида метеоритов: каменные, железные и железно-каменные. Особенно много на Земле найдено железных метеоритов.
Кстати, каждый год в первой половине августа земляне могут увидеть метеоритный поток Персеиды. Тогда Земля проходит через шлейф кометы Свифта-Туттля. Частицы, которые оставляет за собой комета, сгорают в нашей атмосфере.
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