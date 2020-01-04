Видео дня: как бы выглядела Windows в стиле Apple

Фанаты Apple часто говорят, что macOS значительно удобнее операционной системы Microsoft. Так что многие хотели бы, чтобы Windows напоминала macOS. Как это может выглядеть, предположил дизайнер Камер Каан Авдан.

Он создал видео, в котором показал концепт операционной системы Windows 10 в стиле macOS.

Важно: Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7: что это означает

Новая мнимая операционная система получит более широкий набор функций и встроенных приложений Microsoft Windows, оформленных в визуальном стиле macOS.

Меню "Пуск" тоже получило улучшенную концепцию живых плиток, основанную на дизайне Apple с закругленными углами в духе macOS и iOS.

Как бы выглядела Windows в стиле Apple: видео

Кроме того, Камер Каан Авдан создал новое приложение для обмена сообщениями iMessage для Windows.

Также мы можем увидеть Центр поддержки в стилистике Центра управления Apple. Еще он получил темную тему (Windows ее уже имеет), поиск и интеграцию с iPhone.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно