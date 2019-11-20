Видео дня: как коты реагируют на животные фильтры в Instagram

В сети набирает популярность новый тренд. Пользователи показывают своим котам животные маски в Instagram. Реакция пушистых очень забавная.

Видео с реакцией котов "кошачьи" маски опубликовало китайское издание People's Daily на своей странице в Twitter.

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На кадрах владельцы кошек примеряют на свои лица "кошачьи" маски для соцсетей и снимают, как на такой вид своих владельцев реагируют кошки. Некоторые любимцы очень удивляются, а другие выглядят не на шутку напугаными.

When cats meet cat filters... pic.twitter.com/BKC1OFzHQO — People's Daily, China (@PDChina) November 14, 2019

Как коты реагируют на животные маски: видео

Некоторые маски в Instagram исчезнут

Кстати, не все маски в Instagram вызывают у пользователей такую ​​положительную реакцию. Некоторые могут вызвать депрессию и комплексы. Именно поэтому соцсеть решила запретить некоторые фильтры.

Речь идет о так называемых "фильтрах красоты", которые создают эффект будто пользователь перенес пластическую операцию. В прошлом году компания провела исследования и выяснила, что такие фильтры приводят к явлению "телесное дисморфичное расстройство Snapchat". Это психическое расстройство, при котором человек очень встревожен из-за некоторых даже незначительных дефектах лица и тела.

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