Видео дня: как менялся iPhone в течение 12 лет

С момента презентации первого iPhone прошло 12 лет. С тех пор смартфон претерпел существенные изменения. Но именно первый смартфон Apple вызвал настоящую революцию на рынке телефонов.

С 2007 года по настоящее время яблочная компания выпустила 21 iPhone. И устройства отличаются друг от друга кардинально.

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Первый iPhone

Первый iPhone имел одну камеру на 2 Мп, корпус из алюминия и 3,5-дюймовый дисплей. В то время он стоил от 499 долларов, при этом всего за год было продано около 5,4 миллиона устройств.

iPhone3G

iPhone3G презентовали в следующем, 2008 году. Как можно догадаться из названия, он поддерживал сеть 3G. Его цена стартовали от 200 долларов.

iPhone 3GS

В 2010 Apple выпустила усовершенствованную версию iPhone3G – iPhone 3GS. Он получил более мощный процессор, камеру с разрешением 3 мегапикселя, которая начала поддерживать запись видео.



Так выглядел iPhone 3GS

iPhone 4

В следующем году мир увидел iPhone 4 поколения. Он мог похвастаться высоким разрешением экрана, основной камерой в 5 мегапикселей и более мощным процессором. Впервые в iPhone появилась фронтальная камера. Он тоже стоил 200 долларов.

iPhone 4S

iPhone 4S стал первым смартфоном, который представил новый гендиректор Тим Кук. Он тоже получил мощный процессор и камеру на 8 Мп.

iPhone 5

5 поколение iPhone представили в 2012 году. Он стал тоньше и с диагональю 4 дюйма. Смартфон стал поддерживать сети четвертого поколения (LTE).

iPhone 5C и 5S

Через год Apple представила два новых iPhone версий 5C и 5S. Первый смартфон с той же аппаратной начинкой, что и iPhone 5 в пластиковом корпусе. 5S был более дорогой версией и имел более мощный процессор.

iPhone 6 и 6 Plus

Следующее поколение iPhone представили в 2014 году. Это были версии 6 и 6 Plus. Они отличались от прежних версий увеличенными размерами экрана: 4,7 и 5,5 дюймов. При этом они стали тяжелее, но тоньше.



iPhone 6 и 6 Plus отличались диагональю

iPhone SE

В 2016 году Apple представила новый iPhone SE с аппаратным обеспечением от 6S, но с экраном диагональю 4 дюйма. Он до сих пор пользуется спросом, его называют единственным бюджетным смартфоном компании.

iPhone 7 и 7 Plus

В том же году компания выпустила новое поколение iPhone 7 и 7 Plus. По внешнему виду они практически не отличались от 6S и 6S Plus, но имели более мощное аппаратное обеспечение. Эти модели избавились от стандартного 3,5-миллиметрового разъема для наушников. При этом Plus.-версия получила двойную камеру.

iPhone 8 и 8 Plus

В сентябре 2017 года Тим Кук представил iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Они мало чем отличались от предшественника, разве что они получили стеклянный корпус. Это означает, что смартфоны поддерживали беспроводную зарядку.

Как менялись iPhone

iPhone X

Тогда же выпустили революционный iPhone X (цифра X символизировала десятилетие выпуска первого смартфона линейки). Он в корне отличался дизайном от предыдущих смартфонов, не имел клавиши "Домой", а в верхней части экрана сделан вырез для фронтальной камеры. Также компания отказалась от использования отпечатков пальцев для разблокировки телефона и заменила ее технологией распознавания лица FaceID.

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iPhone XS, XS Max и iPhone Xr

Еще через год компания выпустила тройку смартфонов – iPhone XS с диагональю 5,8 дюймов, XS Max с 6,5-дюймовым экраном и более бюджетрний iPhone Xr. Все три модели получили процессор А12 Bionic. Две первые модели имели двойную основную камеру, а iPhone Xr – одинарную камеру. При этом именно последний смартфон сейчас является самым популярным iPhone.

IPhone 11 iPhone 11 и iPhone 11 Pro

В сентябре 2019 года компания представила еще тройку смартфонов, ставшими следующим поколением тройки 2018 года. IPhone 11, iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Они получили новый процессор A13. Две последние модели имеют тройную камеру, а 11 имеет два модуля.

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