Видео дня: как работает гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold

Недавно на мероприятии Unpacked 2019 компания Samsung представила свой гибкий смартфон Galaxy Fold. А теперь в сети опубликовали видео, которое демонстрирует возможности долгожданной новинки.

Как сообщает 4PDA, презентация Samsung Galaxy Fold прошла довольно быстро, и зрители не успели в полной мере оценить необычную новинку. Теперь же производитель выпустил видео с наглядной демонстрацией устройства и всех его возможностей.

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В представленном ролике Galaxy Fold в подробностях показывают со всех сторон в сложенном и разложенном состоянии. Напомним, он может превращаться из 4,6-дюймового смартфона в 7,3-дюймовый планшет.

Презентация Samsung Galaxy Fold – смотрите видео

На видео отчетливо видно расположение всех элементов, в том числе бокового сканера отпечатков пальцев, а также вырезы под двойную фронтальную камеру на внутреннем экране. Кроме того, показана работа с камерой и другими приложениями на большом экране.

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