Видео дня: канадцы создали материал-невидимку

Канадская компания Hyperstealth Corp, занимающаяся разработкой камуфляжного материала для военных, создала новую уникальную технологию. Она работает вроде плаща-невидимки.

Как передает Deezen, эта уникальная технология получила название Quantum Stealth.

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Как работает эта "мистика"?

Эта технология позволила разработчикам создать материал, который может скрыть объекты, расположенные за ним. Дело в том, что материал преломляет свет так, что человек может видеть только с очень близкой или очень отдаленной дистанции.

Материал отражает свет от ультрафиолетового до инфракрасного диапазона, в результате чего искажается фон. Поэтому на определенной дистанции предметы, спрятанные за материалом, становятся буквально невидимыми. Конечно, наблюдатели могут догадаться, что за ним что-то скрыто, но они не смогут разглядеть детали.

Выглядит разработка революционно: видео

Что еще известно?

Этот новый материал тонкий и легкий, а также не требует дополнительного источника питания. Кроме того, как рассказывают разработчики, процесс создания "невидимки" относительно недорогой.

Однако, пока неизвестно, поступит ли Quantum Stealth в серийное производство.

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