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Видео дня: концепт iPhone 12 показали в ролике

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Концепт iPhone 12 / Скриншот из видео

По традиции, свои новые флагманские смартфоны компания Apple представит осенью. Поэтому новый iPhone 12 официально покажут в сентябре 2020 года. При этом, благодаря многочисленным утечкам мы уже можем увидеть концепт iPhone 12 на видео.

Известный инсайдер Бен Гескин опубликовал ролик, в котором можно увидеть концепт смартфона iPhone 12. Он создал видео на основе имеющихся слухов и утечек.

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Что изменится

Как утверждает инсайдер, новый смартфон от Apple может наконец избавиться от выреза в экране (за что компанию критикуют пользователи). iPhone 12 должны представить в двух моделях: с диагональю экранов на 5,4 и 6,1 дюймов.

Что касается внешнего вида, то он должен позаимствовать детали с модели iPhone 4. Основная камера будет двойной и ее разместят в таком же квадратном модуле, как и iPhone 11.

Все новые смартфоны получат поддержку сети 5G.

Цена

  • В сети уже появилась и стоимость будущих новинок. По слухам, iPhone 12 будет стоить 699-799 долларов (16 786-19 074 гривен).
  • Продвинутее модель iPhone 12 Plus будет оценена в 799-899 (19 074-21 461 гривен).

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Apple iPhone Новости Техно Смартфоны Техно
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