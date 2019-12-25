Видео дня: концепт iPhone 12 показали в ролике

По традиции, свои новые флагманские смартфоны компания Apple представит осенью. Поэтому новый iPhone 12 официально покажут в сентябре 2020 года. При этом, благодаря многочисленным утечкам мы уже можем увидеть концепт iPhone 12 на видео.

Известный инсайдер Бен Гескин опубликовал ролик, в котором можно увидеть концепт смартфона iPhone 12. Он создал видео на основе имеющихся слухов и утечек.

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Что изменится

Как утверждает инсайдер, новый смартфон от Apple может наконец избавиться от выреза в экране (за что компанию критикуют пользователи). iPhone 12 должны представить в двух моделях: с диагональю экранов на 5,4 и 6,1 дюймов.

Here’s new concept for Apple’s 2020 iPhone 12



Rumors suggest that Apple will introduce 5.4-inch and 6.1-inch OLED iPhone with dual-camera setup and 5G, with design similar to the iPhone 4. So that’s what @smazizg and I made



We hope you like it! and RT pic.twitter.com/QySt6I1EB0 — Ben Geskin (@BenGeskin) 23 दिसंबर 2019

Что касается внешнего вида, то он должен позаимствовать детали с модели iPhone 4. Основная камера будет двойной и ее разместят в таком же квадратном модуле, как и iPhone 11.

Все новые смартфоны получат поддержку сети 5G.

Цена

В сети уже появилась и стоимость будущих новинок. По слухам, iPhone 12 будет стоить 699-799 долларов (16 786-19 074 гривен) .

. Продвинутее модель iPhone 12 Plus будет оценена в 799-899 (19 074-21 461 гривен).

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