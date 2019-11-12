Видео дня: новый ролик Sony для игры Death Stranding, который сняли в Киеве

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Рекламный ролик Death Stranding
Рекламный ролик Death Stranding / Скриншот из видео

Компания Sony сняла несколько рекламных роликов в украинской столице. Ранее японский производитель показал рекламу консоли PlayStation 4, которую тоже сняли в Киеве.

Сюжет. Ролик посвящен игре Death Stranding. По сюжету город утонул слезах человека, который поражен новой игрой. Слоган ролика – "Feel the Power of Pro".

По теме: Sony сняла в Киеве рекламу консоли PlayStation 4

Ролик снимали на станции киевского метро "Дорогожичи" со стеклянным куполом, а также перекрестке улиц Саксаганского и Антоновича на "Олимпийской" и развязке возле Почтовой площади.

Реклама Death Stranding, снятая в Киеве

Что такое Death Stranding?Это видеоигра жанра action с открытым миром, разработанная для игровой консоли PlayStation 4. Она вышла 8 ноября. В работе над игрой работали актеры Норман Ридус и Мадс Миккельсен. Она содержит кооперативный режим, но предназначена также и для прохождения одним игроком.

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Теги: Новости Киева Новости Техно Sony Техно Игры
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