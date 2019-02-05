Видео дня: обзор смартфонов Samsung Galaxy S10 "слили" до анонса

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Samsung Galaxy S10: подробный обзор
Samsung Galaxy S10: подробный обзор / Скриншот из видео

Накануне анонса линейки смартфонов Samsung Galaxy S10 в сети появились детальные рендеры новинок. Однако на этом все не закончилось: американский блогер Маркес Браунли опубликовал видео с обзором смартфонов Galaxy S10.

Автор видео сравнил гаджеты с прошлогодней моделью Samsung Galaxy S9 и обратил внимание на существенную разницу в их дизайне, говорится на сайте MSpoweruser.

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В руки автора YouTube-канала MKBHD попали достоверные макеты гаджетов, которые используются производителями чехлов при создании аксессуаров. Такие "манекены" внешне не отличаются от реальных устройств и дают наглядное представление о внешнем виде и габаритах будущих смартфонов.

Особенности новых смартфонов. Ключевым отличием Samsung Galaxy S10 от предшественников стала форма корпуса. По сравнению с Galaxy S9 новинки потеряли скругленные углы и представляют собой практически ровные прямоугольники. Блогер отметил, что дизайн S10 и S10 Plus в большей степени стал напоминать серию Galaxy Note.

Обзор Samsung Galaxy S10 – смотрите видео

Несмотря на небольшую толщину корпуса, оба аппарата сохранили 3,5-миллиметровые разъемы для наушников на нижнем торце. Также подтвердилось подэкранное расположение сканера отпечатков пальцев – на задней крышке он отсутствует, а рядом с модулем камеры разместились LED-вспышка и датчик пульсометра.

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Дизайн Samsung Galaxy 10 Lite. Финальный вид младшего устройства линейки под названием Galaxy 10 Lite (или Galaxy 10E) как и раньше остается под вопросом.

Дата презентации и цена. Отметим, Samsung представит линейку смартфонов Galaxy S10 в ходе мероприятия Unpacked 20 февраля. Ожидается, что цена новинок на старте продаж будет начинаться с 908 долларов.

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Теги: Samsung Техно Смартфоны Samsung Galaxy S10
Источник: 24 Канал
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