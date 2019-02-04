Видео дня: смартфон Meizu Zero без единой кнопки и отверстия протестировали

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Meizu Zero "засветился" на видео
Meizu Zero "засветился" на видео

Смартфон Meizu Zero, у которого отсутствует "какая-либо кнопка или отверстие" на дисплее, "засветился" в видеообзоре на YouTube-канале ben's gadget reviews.

Как видим в ролике, Meizu Zero все же нельзя называть смартфоном без отверстий, ведь внизу разместили два отверстия для микрофонов.

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Чем уникален. Что касается кнопок, то новое устройство действительно их лишилось – физические кнопки инженеры заменили сенсорными. Правда они реагируют на нажатие и с их помощью можно включать устройство и менять громкость.

А вот динамики заменили специальными акустическими колебаниями, которые выполняет непосредственно экран. Подзарядить устройство можно только с помощью беспроводной зарядки.

По имеющимся данным, его стоимость стартует от 2000 долларов (56 тысяч гривен).

Meizu Zero: видео

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Теги: Техно Meizu Смартфоны
Источник: Техно
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