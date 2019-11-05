Видео дня: Sony сняла в Киеве рекламу консоли PlayStation 4

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Sony сняла в Киеве рекламу консоли PlayStation 4
Sony сняла в Киеве рекламу консоли PlayStation 4 / Скриншот из видео

Киев – популярный город для съемок рекламы. На этот раз украинскую столицу для съемки ролика выбрала японская корпорация Sony. В Киеве компания сняла рекламный ролик, посвященный консоли PlayStation 4.

Как передает The Village, компания уже опубликовала отснятый ролик. Он получил слоган "It's time to play". Реклама посвящена играм, доступным на консоли.

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Детали. Над проектом работала студия Radioactive Film. Съемки в Киеве продолжались четыре дня. На видео можно увидеть три столичные площадки: Спортивная площадь, парковка ТРЦ "Украина" и возле КПИ.

Всего для съемок финальной сцены привлекли 300 человек, которые были "массовкой", также для видео снимались 23 каскадера. Как рассказали в компании, во время съемок разбили 20 автомобилей и разнесли 11 стен. Насчет каскадеров – ничего не сообщили, надеемся, никто не пострадал.

Реклама PlayStation 4, снятая в Киеве: видео

Что такое PlayStation 4?Это домашняя игровая консоль. ЕЕ представили в 2013 году как преемницу PlayStation 3. В конце декабря 2018 года компания изготовила 94 миллиона консолей PlayStation 4, что превосходит продажи предшественницы PlayStation 3.

Такая значительная популярность консоли привела к тому, что компания не спешит презентовать PlayStation 5. По последним данным, эту консоль мы увидим не раньше 2020 года.

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Теги: Новости Техно Техно Новости Киева Sony Игры
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