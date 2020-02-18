Режиссер показал возможности видеосъемки Xiaomi Mi10 Pro

В сети появилось видео, которое сняли на камеру нового флагманского смартфона Xiaomi Mi10 Pro. Устройство попало в руки режиссера и фотографа Луиса Гуанзону, который снял на смартфон короткометражный фильм в разрешении 4К.

Детали съемки

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Чтобы протестировать возможности основной камеры устройства, режиссер снимал видео в различных условиях освещенности, включая станцию ​​метрополитена. Это дало ему возможность детально оценить работу сенсоров гаджета.

Стоит отметить, что съемка, вероятно, проводилась с использованием штативов и другого оборудования, поэтому качество картинки может отличаться от повседневного пользовательского опыта при записи видео на смартфон. Кроме того, полученный ролик был сжат алгоритмами YouTube при публикации.

Как снимает камера Xiaomi Mi10 Pro – смотрите видео

Характеристики и особенности камеры

Заметим, камера Xiaomi Mi 10 Pro состоит из четырех датчиков, включая основной с разрешением 108 Мп, 8-мегапиксельной с телеобъективом, портретный модуль на 12 Мп с функцией оптического зума и вспомогательный сенсор на 20 Мп с широкоугольной оптикой.

Флагман также поддерживает особый режим съемки "Сохранение портрета". При его активации искусственный интеллект отслеживает человека в кадре, оставляя его в цвете, а другую часть картинки делает черно-белой.

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