История игры Pro Evolution Soccer: как менялся один из самых известных футбольных симуляторов

Спорт остается неотъемлемой частью нашей жизни. Однако, как быть, когда на улице метель? Развлечь себя можно спортивным симулятором и Техно 24 подготовил историю одной из самых популярных футбольных игр в мире.

История игры Pro Evolution Soccer, которую выпускает японская студия Konami, началась еще в далеком 1996 году, хотя привычное нам название серия симуляторов получила лишь в 2001 году. Стоит отметить, что в США и Японии она до сих пор имеет другое название – Winning Eleven.

Goal Storm (World Soccer: Winning Eleven) – первая игра серии симуляторов



Обложка игры Goal Storm

Впервые игра увидела свет 22 декабря 1995 года в США, а уже в 1996 году ее выпустили для Европы и Японии. Тогда игроки получили возможность принять участие в "игре миллионов" на консоли Sony PlayStation.

Игра получила положительные отзывы от рецензентов. Пользователи отмечали, что полностью довольны графикой полевых игроков, интуитивным управлением в игре, однако их огорчало управления в симуляторе. К примеру, одна клавиша могла сразу отвечать за несколько команд: за отбирание мяча, прием паса или атаку, поэтому зачастую получалось, что полевой игрок не принимал пас, а отражал его неизвестно куда.

Goal Storm – медленнее и, как не странно, менее глубокая, чем FIFA, однако это не мешает ей стать лучшей игрой на PlayStation,

– отмечали тогда критики.

Геймплей игры Goal Storm – смотрите видео

International Superstar Soccer Pro (офіційно відома як ISS Pro та World Soccer: Winning Eleven '97 в Японии, Goal Storm '97 в Северной Америке)

Обложка игры ISS Pro

Следующим шагом в развитии новой серии футбольных симуляторов Konami стала игра ISS Pro, которая увидела свет в 1997 году. Так же, как и ее предшественница Goal Storm, она выходила на PlayStation.

Теперь геймерам были доступны 32 международные команды, четыре разные стадионы, а также 8 уникальных стратегий и выбор режима выставки, международной лиги, международного кубка и режима штрафных ударов. Кроме того, в новую игру могло играть от одного до двух игроков, впрочем такая возможность была и в предыдущей игре серии. Футбольный симулятор получил очень лестные отзывы, в которых ISS Pro рассматривается как наиболее воспроизводимая футбольная видеоигра на PlayStation того времени.

Геймплей игры ISS Pro – смотрите видео

International Superstar Soccer Pro 98 (официально известная под названием ISS Pro 98)



Обложка игры ISS Pro 98

Игра увидела мир в 1998 году. Примечательным для этого выпуска стало не только то, что на английском матчи комментировал Митч Джонсон, но и то, что несмотря на отсутствие лицензии FIFA pro, в игру попал итальянский форвард Фабрицио Раванелли вместе с немецким вратарем Андреасом Копеком (немецкий выпуск) и Павлом Индсом (британский выпуск). На обложке версии Nintendo 64 представлен колумбийский игрок Карлос Валдеррама, а в игре представлена лицензия от Reebok на использование своих логотипов в рекламных блоках.

В игре стало больше модов и команд, за которые можно было сыграть. Несмотря на то, что игра была также приурочена к Чемпионату мира во Франции, появились режимы игры в кубковых матчах, включая Кубок Европы, Кубок Азии, Кубок Африки, Кубок Северной Америки и Кубок Южной Америки.

Геймплей игры ISS Pro 98 – смотрите видео

ISS Pro Evolution (Winning Eleven 4)



Обложка игры ISS Pro Evolution

Игра выпущена в Европе в мае 1999 и в Северной Америке 6 июня 2000 эксклюзивно на платформу PlayStation компанией Konami. Она стала третьей игрой в серии ISS Pro series.

В ISS Pro Evolution появляются 16 команд, которые не имеют лицензионного названия. К примеру, Manchester (Манчестер Юнайтед), Marseille (Олимпик Марсель), Мюнхен (Бавария Мюнхен), Dortmund (Боруссия Дортмунд), Torino (Ювентус) и другие.

В каждом клубе есть по 22 игрока (так же, как и в национальной сборной). Составы и комплект домашней и выездной форм команды образца сезона 1998/1999.

Геймплей игры ISS Pro Evolution – смотрите видео

ISS Pro Evolution 2 (Winning Eleven 2000)

Обложка игры ISS Pro Evolution 2

Игра стала последней игрой студии Konami, которая вышла только на PlayStation One, и предшественницей всем известной серии Pro Evolution Soccer. Среди особенностей этой игры стоит отметить то, что впервые здесь появилась частичная лицензия на сборные команды стран.

Геймплей игры ISS Pro Evolution 2 – смотрите видео

Pro Evolution Soccer

Обложка игры Pro Evolution Soccer

Анимация игроков (по сравнению с предыдущими версиями) была усовершенствована, на новом движке работают падения и дриблинг. Стадионы и толпы были переработаны для большего реализма. Некоторые компоненты, такие как стадион, тени и усталость игроков впервые появились в серии.

Вратари стали намного умнее. Игроки стали более разумно работать с мячом, чем раньше. Сам мяч стал реагировать более непредсказуемо при ударах игроков и рикошетом от защитников.

Стоит отметить, что в игру были включены 50 национальных сборных и 32 клуба. Игра почти не имела официальной лицензии на команды, так что все составы, которые похожи на реальные, не имели эмблем.

Геймплей игры Pro Evolution Soccer – смотрите видео

Pro Evolution Soccer 3

Обложка игры Pro Evolution Soccer 3

Pro Evolution Soccer 3 была первой игрой серии, выпущенной для Microsoft Windows. Ее хорошо встретили игровые издания, однако она подверглась критике фанатов за отсутствие мультиплеера и очень серьезные системные требования: например, игра не поддерживала широко распространенные карты Geforce MX серии.

Главный конкурент игры – FIFA 2004 – имел online-режим и куда меньшие системные требования. Фактически игра была прямым портом с PlayStation 2 с немного улучшенной графикой и облегченной установкой фанатских модификаций.

Геймплей игры Pro Evolution Soccer 3 – смотрите видео

Pro Evolution Soccer 2008



Обложка игры Pro Evolution Soccer 2008

Pro Evolution Soccer 2008 официально выпущена 26 октября 2007 года на PC, Xbox 360, Playstation 2, Playstation 3; 1 марта 2008 года на PSP и 28 марта на Wii.

Главная особенность игры – новая система искусственного интеллекта, названная Teamvision. Teamvision – это сложная нейросеть, способная приспосабливаться к индивидуальному стилю игры человека. Искусственный интеллект способен учить новые способы атаки, он способен предотвратить в будущем те ошибки, которые игрок допускал по ходу матча.

Геймплей игры Pro Evolution Soccer 2008 – смотрите видео

Pro Evolution Soccer 2012

Обложка игры Pro Evolution Soccer 2012

Также вышла в издании для смартфонов на базе iOS и Android. Игра перенимала все лиги и сборные своего предшественника. Примечательно, что в версии для iOS присутствует мультиплеер. Стоит отметить, что игра пользуется большой популярностью и по сей день.

Трейлер игры Pro Evolution Soccer 2012 – смотрите видео

Pro Evolution Soccer 2014

Обложка игры Pro Evolution Soccer 2014

Работая более чем 4 года над новой серией PES, команда разработчиков демонстрирует совершенно новый футбольный симулятор, имя которого – Pro Evolution Soccer 2014. Созданный на основе знаменитого движка Fox Engine от Kojima Productions, игра включала в себя абсолютно новый уровень графики, который поможет воссоздать атмосферу футбольного матча и разнообразить игру в плане геймплейного процесса.

Трейлер игры Pro Evolution Soccer 2014 – смотрите видео

Pro Evolution Soccer 2018

Официально игра была анонсирована 17 мая 2017 года. Комментаторы игры – Джим Беглин и Питер Друри. Слоган новой Pro Evolution Soccer 2018 "Where Legends Are Made", что в переводе означает "Где воспитывают легендарных игроков". Стоит отметить, что игра вышла 14 сентября 2017 года на платформах Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360.



Обложка игры Pro Evolution Soccer 2018

Продюсер игры Адам Бхатти перед выходом симулятора в свет отмечал, что PES претерпит разительных изменений, в том числе и графики. Появились стратегический дриблинг, функция реалистичного прикосновения Real Touch + и многое другое.

Игра получила новое меню и реалистичные изображения игроков. Также появился режим совместной сетевой игры. Также разработчики улучшили визуальную реальность – новое освещение, переработанные модели игроков и анимации, от реалистичных выражений лица до движений тела.

Трейлер игры Pro Evolution Soccer 2018 – смотрите видео

30 августа фанаты серии футбольных симуляторов Pro Evolution Soccer ожидают выход обновленной игры PES 2019 и Konami опубликовала системные требования к игре.

