Видеокамера для пениса: британцы выпустили странный гаджет

Британская компания Julz представила девайс, который выполняет несколько функций: поддерживает эрекцию и имеет встроенную камеру, поэтому еще может снимать ролики. Новинка получила название Cock Cam.

Как пишет CNET, это силиконовое кольцо с камерой, имеющей ночное видение и Wi-Fi для возможности прямой трансляции. Камера может записывать до 90 минут видео 1080p, H.264 в формате MP4. Правда, во время длительной съемки девайс может нагреваться. Поэтому производитель рекомендует прекращать использование в таких случаях.

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Для чего он нужен? Производители утверждают, что пользователь может записать видео и делиться им с партнером. При этом, кадры хранятся не на облаке, а локально. Поэтому хакеры не смогут получить доступ к записям.

Cock Cam можно управлять смарфтоном

Разработчики хотят дать возможность проводить прямую трансляцию в стиле FaceTime.

Как работает Cock Cam: видео 18+

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