Видеокарта AMD Radeon RX 590 дебютирует уже в ноябре: детали

Не секрет, что в ближайшее время модельный ряд видеокарт на графических процессорах AMD Polaris пополнится адаптером Radeon RX 590. "Сердцем" новинки станет 12-нанометровый кристалл Polaris 30, который является улучшенной версией 14-нанометрового Polaris 20.

Об этом сообщает VideoCardz.

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Как и предшественница, видеокарта AMD Radeon RX 590 будет оперировать 2304 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти GDDR5 с 256-разрядной шиной. Рабочая частота GPU составит около 1,5-1,6 ГГц, благодаря чему она сможет похвастаться примерно на 10-15% лучшим быстродействием, чем давно знакомая Radeon RX 580.

Кроме того, Radeon RX 590 на днях была замечена в базе результатов бенчмарка игры Final Fantasy XV, позволяющий оценить ее уровень производительности по сравнению с предшественниками.

Итак, в зависимости от разрешения и настроек качества графики AMD Radeon RX 590 обеспечивает на 12-24% лучшую производительность по сравнению с Radeon RX 480 и на 2-9% быстрее Radeon RX 580. Подчеркнем, что данное преимущество получено главным образом за счет наращивания рабочих частот GPU.



Тесты новой видеокарты AMD Radeon RX 590

Ожидается, что Radeon RX 590 станет более производительной альтернативой GeForce GTX 1060 и оживит конкуренцию в среднеуровневом сегменте рынка видеокарт.

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Что касается ориентировочной стоимости, то в китайских магазинах Radeon RX 590 можно будет приобрести за 300 долларов (около 8 000 гривен). Отметим, что графические адаптеры Radeon RX 580 8GB сейчас доступны по цене от 210 (около 5 600 гривен), а к GeForce GTX 1060 6GB, которая стоит 250 долларов (около 6 600 гривен), прилагается копия игры Monster Hunter: World. Также отметим, что Radeon RX 590 должен поступить в продажу 15 ноября.



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