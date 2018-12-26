Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 получит рекордное количество модификаций

Вслед за утечкой результатов тестирования в бенчмарке видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2060 в сети появилась информация о готовности адаптеров от сайта Евразийской экономической комиссии. В базе данных регулятора появились первые подробности о новинке.

Об этом сообщает 4PDA.

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Особенностью будущего GPU стало беспрецедентное количество версий с нестандартным объемом памяти в нескольких десятках различных модификаций.



NVIDIA GeForce RTX 2060 официально зарегистрировали на сайте Евразийской экономической комиссии

Компания Gigabyte зарегистрировала множество нестандартных конфигураций графического ускорителя. В отличие от уже анонсированных линеек RTX 2080 и RTX 2070 с фиксированным объемом видеопамяти, новинку оснастят 6, 4 и 3 ГБ GDDR6 в зависимости от конфигурации. В список будущих моделей вендора также вошли варианты на базе GDDR5X и GDDR5, нацеленные на бюджетный сегмент.



NVIDIA GeForce RTX 2060 получит модификации с разным объемом памяти

Подробные технические характеристики RTX 2060 официально еще не опубликованы. Инсайдеры ресурса VideoCardz утверждают, что версии на 3 и 6 ГБ получат одинаковые тактовые частоты, однако будут отличаться количеством ядер CUDA. Версия на 4 ГБ получит увеличенную частоту, но меньшую ширину шины памяти и, вероятно, займет нишу GTX 1050 Ti.

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Всего производитель зарегистрировал 39 различных версий видеоадаптера. В список вошли как игровые линейки AORUS и Gaming OC с заводским разгоном, так и модели, предназначенные для компактных корпусов.



NVIDIA GeForce RTX 2060 получит 39 различных модификаций

Официальный анонс линейки GeForce RTX 2060 запланирован на январь 2019 года. Ожидаемая стоимость 6 ГБ новинки на основе видеопамяти GDDR6 составит 349 долларов (около 9 600 гривен).

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