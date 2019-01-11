Видеокарту AMD Radeon VII представили официально: характеристики

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AMD Radeon VII: характеристики и цена
AMD Radeon VII: характеристики и цена / Фото из свободных источников

Компания AMD в рамках специального мероприятия на CES 2019 представила игровую видеокарту на базе архитектуры Vega – Radeon VII. В ее основе лежит 7-нанометровый графический процессор и 16 ГБ многослойной памяти HBM2 с пропускной возможностью 1 ТБ/сек.

Об этом сообщает Overclockers.

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Подробные технические характеристики видеокарты объявят в ближайшее время. Пока известно, что в ее распоряжении 3840 потоковых процессоров с рабочей частотой 1,8 ГГц, а ее уровень грубой вычислительной мощности достигает 13,8 Тфлопс.

AMD Radeon VII
Видеокарту AMD Radeon VII представили официально

В эталонном исполнении Radeon VII оборудована массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами и двумя 8-контактными разъемами дополнительного питания.

Как утверждает AMD, в играх новинка демонстрирует на 25-42% лучшую производительность, чем Radeon RX Vega 64. Что касается ближайшего "зеленого" конкурента, то им должна стать видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080. В трассировке лучей новый ускоритель AMD, разумеется, соперничать с ней не будет.

AMD Radeon VII
Сравнение видеокарт AMD Radeon VII и NVIDIA GeForce RTX 2080

На прилавки магазинов графический ускоритель AMD Radeon VII поступит 7 февраля по рекомендованной цене 699 долларов (около 19 600 гривен). К нему прилагаются цифровые копии игр Resident Evil 2, Devil May Cry 5, и Tom clancy's The Division 2.

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Теги: Техно Гаджеты Цены Игры AMD Видеокарти CES 2019
Источник: Техно
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