Видеокарты AMD Navi посоревнуются с лучшими решениями от NVIDIA

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AMD планирует выпустить недорогую высокопроизводительную видеокарту
AMD планирует выпустить недорогую высокопроизводительную видеокарту / Фото из свободных источников

Сейчас high-end рынок игровых видеокарт полностью принадлежит компании NVIDIA, в то время как Advanced Micro Devices может предложить геймерам только решение среднего уровня. Однако AMD объявила о своей готовности конкурировать с "зелеными" и подчеркнула, что выпустит GPU, которые будут изготавливаться по 7-нанометровому техпроцессу.

Об этом сообщает Overclockers.

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Генеральный директор AMD Лиза Су, выступая на ежегодной технологической конференции Credit Suisse, заверила, что следующее поколение графических решений эффективно конкурировать с продуктами NVIDIA во всех сферах. Здесь, судя по всему, речь идет о GPU Navi.

Мы считаем, что будем конкурентоспособны в целом, в том числе в high-end сегменте рынка графических процессоров,
– отметила Лиза Су.

Дорожня карта AMD
"Дорожня карта" AMD

Отметим, что согласно доступным в сети истоками, первые графические решения AMD Navi, дебютируют в следующем году и будут ориентированы на средний сегмент рынка дискретных GPU. Судя по комментарию главы AMD, их быстродействия должно хватить для успешной конкуренции с видеокартами GeForce RTX на базе архитектуры NVIDIA Turing.

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Теги: Техно Гаджеты Видеокарти AMD NVIDIA
Источник: Техно
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