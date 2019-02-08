Видеокарты AMD Radeon VII официально поступили в продажу: цена

В четверг, 7 февраля, компания AMD начала продажи видеокарты Radeon VII. Вместе с тем упал запрет на публикацию информации о производительности новинки и в сети появились первые обзоры.

Как сообщает сайт Overclockers, этот релиз нельзя назвать долгожданным: еще несколько месяцев назад любители "железа" предчувствовали скорый анонс видеокарт на архитектуре Navi, из-за чего презентация Radeon VII на январской выставке CES 2019 стала весьма неоднозначным сюрпризом.

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Графический процессор AMD Vega 20 изначально планировалось задействовать только в профессиональных ускорителях Radeon Instinct, чья цена легко оправдывает использование передового 7-нм техпроцесса и большие объемы памяти HBM2. Однако в случае игровой карты "красным" пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать ее себестоимость на приемлемом уровне.



В некоторых тестах AMD Radeon VII показывает лучший результат, чем NVIDIA GeForce RTX 2080

Производительность. Игровая производительность нового флагмана AMD Radeon VII, как и было обещано во время анонса, примерно соответствует уровню NVIDIA GeForce RTX 2080. Все зависит от конкретного проекта. Интересно, что с увеличением разрешения Radeon VII часто немного вырывается вперед.



Результаты тестов видеокарты AMD Radeon VII

Что касается оверклокерского потенциала новой видеокарты AMD Radeon VII, то его удастся измерить только после того, как станет доступным свежий драйвер и обновленные версии утилит для разгона. Энергопотребление системы, оборудованной Radeon VII, в игровых приложениях составляет 350-450 Вт, а на саму видеокарту приходится около 250-300 Вт.

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Цена. Отметим, новинка поступила в продажу с ценником 700 долларов (без учета налогов), то есть ее стоимость в украинской рознице может оказаться на уровне 23 тысяч гривен с учетом налогов.

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