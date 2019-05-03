Видеокарты Intel Xe получат полезную функцию: детали

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Видеокарты Intel Xe будут поддерживать технологию аппаратного ускорения трассировки лучей
Видеокарты Intel Xe будут поддерживать технологию аппаратного ускорения трассировки лучей / Фото из открытых источников

Сейчас корпорация Intel не спешит делиться подробностями относительно дискретных видеокарт Xe. Однако недавно разработчики объявили, что графические ядра Intel Xe получат поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей.

Особенности технологии. Как сообщает Overclockers, пока Intel не говорит о совместимости с модулем DirectX Raytracing, который обеспечил работу трассировки лучей в современных видеоиграх, а речь идет о профессиональном применении данной технологии.

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В первую очередь новые GPU Intel с поддержкой Raytracing будут актуальны для киностудий, работающих в жанре компьютерной анимации.

Я рад сегодня сообщить, что дорожная карта архитектуры Intel Xe для рендеринга в центрах обработки данных включает поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей для семейства API и библиотек Intel Rendering Framework,
– заметил ответственный за направление Advanced Rendering and Visualization Джим Джефферс.

Как именно будет реализована поддержка аппаратного ускорения трассировки лучей" в графических процессорах Intel Xe, к сожалению, не уточняется. Можно предположить, что они получат специальные блоки, схожие по функциональности с RT-ядрами в составе старших GPU NVIDIA Turing.

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Теги: Техно Гаджеты Intel Видеокарти
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