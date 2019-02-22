Видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti представили официально: характеристики и цена

В пятницу, 22 февраля, компания NVIDIA официально представила видеокарты GeForce GTX 1660 Ti. Устройство относится к среднеценовому сегменту и базируется на графическом ядре TU116 семейства Turing.

Как сообщает Overclockers, в современных играх GeForce GTX 1660 Ti вплоть до 1,5 раз быстрее GeForce GTX 1060 6GB и дает возможность насладиться популярными онлайн-шутерами, такими как Fortnite и Apex Legends в режиме 1080p @ 120 fps.

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Характеристики ядра TU116. Чтобы удержать стоимость видеокарты на относительно невысоком уровне, NVIDIA решила не наделять кристалл TU116 тензорными или RT-ядрами, что не позволяет воспользоваться аппаратным ускорением трассировки лучей или сглаживанием DLSS, однако оставила другие преимущества архитектуры Turing.

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti обеспечивает до 1,5 раза выше скорость, чем GeForce GTX 1060 6GB

Например, новое видеоядро, как и TU102, TU104 и TU106, способно одновременно выполнять целочисленные операции (FP32) и операции с плавающей запятой (FP32 / FP16), а также поддерживает технологию Adaptive Shading.

NVIDIA TU116 физически включает 24 потоковых мультипроцессора (Streaming Multiprocessor, SM), содержащих суммарно 1536 ядер CUDA, 96 текстурных блоков (TMU) и 48 блоков растеризации (ROP). Соотношение модулей INT32, FP32 и FP16 – 1:1:2. Шесть 32-битных контроллеров памяти, что позволяет работать с оперативкой по 192-разрядной шине. Графический процессор состоит из 6,6 миллиарда транзисторов и характеризуется площадью 284 квадратных миллиметра.



Схема графического ядра TU116

Основные характеристики видеокарты. В игровой видеокарте GeForce GTX 1660 Ti применяется максимальная конфигурация ядра NVIDIA TU116. Чип функционирует на частоте от 1500 до 1770 МГц в динамическом разгоне, благодаря чему достигается уровень "сырой" вычислительной мощности в 5,5 Тфлопс (или 11 Тфлопс при операциях FP16).

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Адаптер оборудован 6 ГБ видеопамяти GDDR6, функционирующей на эффективной скорости 12 ГГц. Пропускная способность подсистемы оперативной памяти 288 Гбайт / сек.

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti получила деактивированные RT-ядра

NVIDIA оценивает номинальный TDP устройства на уровне 120 Вт и советует использовать с ним блоки питания мощностью от 400 Вт. Дополнительный источник подключается к карте через 8-контактный разъем, а для вывода изображения можно воспользоваться портами HDMI 2.0 b, DisplayPort 1.4 и DVI-D.



Цена NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Дата выхода и цена. Видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti доступны для приобретения по всему миру начиная с сегодняшнего дня, 22 февраля. Рекомендованная цена новинок начинается от 279 долларов (без учета налогов), то есть ориентировочно 7 500 гривен.

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