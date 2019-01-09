Видеокарты NVIDIA GeForce RTX для ноутбуков представили официально: характеристики

Компания NVIDIA на выставке CES 2019 представила не только долгожданную бюджетную видеокарту GeForce RTX 2060. "Зеленый" чипмейкер анонсировал линейку GeForce RTX для ноутбуков: GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2060.

Об этом сообщает SlashGear.

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Флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobility с теплопакетом (TDP) в 150 Вт получила 2944 ядра CUDA и 8 ГБ видеопамяти GDDR6, которая соединяется с GPU по 256-битной шине. Базовая частота работы новинки – 1380 МГц с разгоном до 1590 МГц в турбо-режиме. Для энергоэффективной ревизии Max-Q с теплопакетом 80 Вт эти цифры составили 735 и 1095 МГц соответственно. Пропускная способность памяти аналогична десктопной версии видеокарты – 14 Гбит/с.



Видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobility представили официально

NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobility оборудовали 2340 ядрами CUDA и 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Разрядность шины и пропускная способность памяти в сравнении с топовой моделью линейки не изменились. Штатная частота GPU равна 1215 МГц, в разгоне она увеличивается до 1440 МГц.

В исполнении Max-Q эти цифры ощутимо ниже: 885 МГц по умолчанию и 1185 МГц в Boost-режиме. Теплопакет Mobility-версии видеокарты составит 115 Вт, в исполнении Max-Q он снижается до 80 Вт.



Видеокарты NVIDIA GeForce RTX для ноутбуков передадут производителям 29 января

Младшая модель обновленной линейки под названием GeForce RTX 2060 Mobility получила 1920 ядер CUDA и 6 ГБ памяти GDDR6 в зависимости от модификации. Тактовая частота видеоядра – 960 МГц (до 1200 МГц в разгоне). Пропускная способность памяти в 336 Гбит/с соответствует десктопному варианту видеоадаптера. TDP новинки – 90 Вт в ревизии Mobility, и 80 Вт в варианте Max-Q.

Отгрузки мобильных GPU производителям и OEM-партнерам NVIDIA начнутся уже 29 января. Цена новинок пока не оглашается.

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