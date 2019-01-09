Видеокарты NVIDIA GeForce RTX для ноутбуков представили официально: характеристики

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NVIDIA GeForce RTX для ноутбуков представили официально: характеристики, цена
NVIDIA GeForce RTX для ноутбуков представили официально: характеристики, цена / Фото из свободных источников

Компания NVIDIA на выставке CES 2019 представила не только долгожданную бюджетную видеокарту GeForce RTX 2060. "Зеленый" чипмейкер анонсировал линейку GeForce RTX для ноутбуков: GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2060.

Об этом сообщает SlashGear.

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Флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobility с теплопакетом (TDP) в 150 Вт получила 2944 ядра CUDA и 8 ГБ видеопамяти GDDR6, которая соединяется с GPU по 256-битной шине. Базовая частота работы новинки – 1380 МГц с разгоном до 1590 МГц в турбо-режиме. Для энергоэффективной ревизии Max-Q с теплопакетом 80 Вт эти цифры составили 735 и 1095 МГц соответственно. Пропускная способность памяти аналогична десктопной версии видеокарты – 14 Гбит/с.

NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobility
Видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobility представили официально

NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobility оборудовали 2340 ядрами CUDA и 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Разрядность шины и пропускная способность памяти в сравнении с топовой моделью линейки не изменились. Штатная частота GPU равна 1215 МГц, в разгоне она увеличивается до 1440 МГц.

В исполнении Max-Q эти цифры ощутимо ниже: 885 МГц по умолчанию и 1185 МГц в Boost-режиме. Теплопакет Mobility-версии видеокарты составит 115 Вт, в исполнении Max-Q он снижается до 80 Вт.

NVIDIA GeForce RTX
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX для ноутбуков передадут производителям 29 января

Младшая модель обновленной линейки под названием GeForce RTX 2060 Mobility получила 1920 ядер CUDA и 6 ГБ памяти GDDR6 в зависимости от модификации. Тактовая частота видеоядра – 960 МГц (до 1200 МГц в разгоне). Пропускная способность памяти в 336 Гбит/с соответствует десктопному варианту видеоадаптера. TDP новинки – 90 Вт в ревизии Mobility, и 80 Вт в варианте Max-Q.

Отгрузки мобильных GPU производителям и OEM-партнерам NVIDIA начнутся уже 29 января. Цена новинок пока не оглашается.

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Теги: Техно NVIDIA CES 2019 Видеокарти Гаджеты
Источник: Техно
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