Видеокарты NVIDIA Titan показали неоднозначные результаты в игре Battelfield V

Пользователь одного из форумов с ником TobiWahnKenobi протестовал видеокарты NVIDIA Titan в игре Battelfield V с активированными эффектами трассировки лучей DXR Raytrace Reflections. В итоге три ускорителя, которые тестировал энтузиаст, в экстремальном разгоне под водным охлаждением показали средний FPS на уровне 70 кадров в секунду.

Об этом сообщает Overclockers.

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Видеокарта NVIDIA Titan V оказалась наименее "прожорливой": ее потребление составило около 300 Вт, тогда как у Titan RTX оно достигало 320 Вт, а у GeForce RTX 2080 Ti – 380 Вт. Настройки игры были выставлены на Ultra со сглаживанием TAA в разрешении WQHD.



Результаты тестов видеокарт NVIDIA Titan

Отметим, некоторые пользователи отнеслись к данным результатов с долей скептицизма, хотя TobiWahnKenobi является авторитетным членом сообщества со статусом Master Member, датой регистрации в сентябре 2003 года и почти 8600 сообщений.



Скриншот из игры Battelfield V

Однако в процессе развития дискуссии оказалось, что все не так гладко, как кажется на первый взгляд. Еще один пользователь с аналогичным оборудованием заявил о серьезных просадках (с высокими настройками DXR) на карте Rotterdam. В свою очередь, TobiWahnKenobi также сделал несколько тестовых прогонов на Rotterdam, и несмотря на хороший средний FPS 56 – 66 кадров в секунду, рассказал о периодических скачках до 10 FPS или даже 2 FPS.

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В любом случае, вопрос о влиянии RT-ядер на производительность остается открытым. Следует отметить, что это просто пользовательские отчеты в одной игре без какой-либо единой методологии тестирования.

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