Видеоредактор привел к сбою в работе MacBook Pro

10 Читати новину українською
Видеоредактор привел к сбою в работе MacBook Pro
Видеоредактор привел к сбою в работе MacBook Pro / playtech.ro

Популярный видеоредактор Adobe Premiere Pro привел к проблемам с динамиками в ноутбуке MacBook Pro 2018 года.

Как пишет издание tehnot.com, пользователь с ником andripeetso рассказал, что работал над проектом, когда случилась неприятность. Звук был на половине громкости, когда из колонок начал поступать очень громкий скрежет ("взрыв"). Звук прекратился только после того, как пользователь перезагрузил ноутбук.

Читайте также: Новый MacBook может получить стеклянную клавиатуру

Владелец MacBook Pro убежден, что сбой произошел из-за программы Adobe Premiere Pro. При этом на следующий день такая же проблема возникла с наушниками Sony 1000X-M3.

Еще 13 пользователей заявили, что имели такую же проблему. Они предполагают, что поломка могла произойти из-за ошибки в версии 12.0.1 и 12.0.2 Premiere Pro CC для Mac.

Поломка у MacBook Pro

Поломка в MacBook Pro

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Главные новости 7 февраля: депутаты плодотворно поработали в Раде, найдена замена Супрун
сегодня
657
Теги: Техно Гаджеты MacBook
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
6 февраля 21:03 Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
423
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
6 февраля 20:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
104
Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
4 февраля 18:16 Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
Анастасія Можаровська 260
Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
3 февраля 20:07 Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 1993
Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
2 февраля 20:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
887
Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
1 февраля 16:02 Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
Марія Ягодка 125
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук