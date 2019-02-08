Видеоредактор привел к сбою в работе MacBook Pro

Популярный видеоредактор Adobe Premiere Pro привел к проблемам с динамиками в ноутбуке MacBook Pro 2018 года.

Как пишет издание tehnot.com, пользователь с ником andripeetso рассказал, что работал над проектом, когда случилась неприятность. Звук был на половине громкости, когда из колонок начал поступать очень громкий скрежет ("взрыв"). Звук прекратился только после того, как пользователь перезагрузил ноутбук.

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Владелец MacBook Pro убежден, что сбой произошел из-за программы Adobe Premiere Pro. При этом на следующий день такая же проблема возникла с наушниками Sony 1000X-M3.

Еще 13 пользователей заявили, что имели такую же проблему. Они предполагают, что поломка могла произойти из-за ошибки в версии 12.0.1 и 12.0.2 Premiere Pro CC для Mac.

Поломка в MacBook Pro

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