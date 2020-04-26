Видеозвонок и безработица: разработали серию карантинных эмодзи – где скачать

Нью-йоркская дизайн-студия & Walsh разработала серию эмодзи, которые связаны с коронавирусом и карантином. Разработчики считают, что они помогут лучше общаться в сети всем тем, кто вынужден находиться дома.

Карантинные эмодзи можно скачать по ссылке.

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Всего выпустили два пакета эмодзи:

для дизайнеров (иконки и интерфейсы популярных графических редакторов и прочих программ)

для широкой аудитории, что показывают необходимость социального дистанцирования, проблемы фриланса и поиска вдохновения для творчества, и другие проблемы.

В частности, среди предложенных эмодзи можно выбрать такие: рулон туалетной бумаги с заметками, санитайзер, руки в мыльной пене, злой коронавирус, смартфон с родственниками по зуму, врач в маске, записка See You IRL 2021 ( "Увидимся в реальной жизни в 2021 году") и многое другое.

Карантинные эмодзи / Скриншот

Их можно использовать на таких платформах, как Slack, Instagram, iMessage и WhatsApp.

В целом дизайнеры выпустили несколько сотен смайлов. & Walsh также планирует провести конкурс на самые смешные мемы с использованием новых эмодзи.

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