Virgin Orbit потеряла ракету LauncherOne: Маск отреагировал на инцидент

Компания Virgin Orbit 25 мая проводила первое демонстрационное испытание ракеты-носителя LauncherOne, которую запускал модифицированный Boeing 747 Cosmic Girl. Во время запуска произошла нештатная ситуация, вследствие чего запуск закончился неудачей, хотя в компании отметили, что им удалось добиться успеха.

Что произошло

Авария произошла примерно через три минуты после того, как ракета LauncherOne была отделена от самолета и включила свой ускорительный двигатель. Далее, как сообщили в компании, связь с ракетой была потеряна из-за "аномалии на ее борту". Экипаж самолета-носителя не пострадал и успешно вернулся на аэродром Мохаве в Калифорнии.

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Реакция Илона Маска

На аварию во время испытаний LauncherOne отреагировал основатель компании SpaceX Илон Маск. Он написал в своем твиттере, что сожалеет о случившемся и объяснил, что выход на орбиту – это очень сложно, а также напомнил, что до запуска его ракеты-носителя Falcon 1 три испытания SpaceX тоже закончились провалом.

Sorry to hear that. Orbit is hard. Took us four attempts with Falcon 1. — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2020

Испытания ракеты LauncherOne

Первый демонстрационный запуск LauncherOne должен был состояться еще 24 мая 2020 года, когда ракета уже была заправлена топливом и подготовлена к полету. Ракета-носитель LauncherOne длиной 21 метр была установлена под левым крылом самолета-носителя на базе модифицированного самолета Boeing 747, который в Virgin Orbit назвали Cosmic Girl. Однако, в последний момент специалисты Virgin Orbit отложили старт на сутки из-за выявленных технических неполадок. В ходе тестирования они зафиксировали выход из строя одного из датчиков системы.



Ракета LauncherOne на самолете Boeing 747 Cosmic Girl / Virgin Orbit

После устранения всех неполадок самолет-носитель Cosmic Girl с ракетой все же взлетел с аэродрома в Калифорнии 25 мая 2020 года. Сброс ракеты LauncherOne был осуществлен с самолета примерно в 150 км к юго-западу от города Лонг-Бич над океаном. Потом на ракете включился двигатель и через некоторое время произошла поломка. Virgin Orbit не рассказала о деталях аварии.



Момент сброса ракеты LauncherOne / Virgin Orbit

Вместе с тем, в компании Virgin Orbit объяснили, что они успешно выполнили все необходимые процедуры перед стартом, провели процедуру отстыковки в воздухе, а также в ходе этого теста был осуществлен первый воздушный запуск двигателя LauncherOne.

Virgin Orbit уточнила, что хотя этот тестовый полет завершился неудачей, в компании все равно достигли тех целей, которые ставили перед собой, хотя и с определенной потерей. Специалисты Virgin Orbit сейчас изучают телеметрию полета ракеты и анализируют все необходимые данные для его успешного повторения в ближайшее время.

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Для чего Virgin Orbit ракета LauncherOne

Virgin Orbit с 2015 года разрабатывает свою систему запуска космических аппаратов на базе ракеты-носителя LauncherOne. С помощью этой ракеты компания планирует путем воздушного старта выводить на солнечно-синхронную орбиту до 500 кг полезной нагрузки, например, небольшие спутники. К тому же в двигателе для LauncherOne используется ракетный керосин и жидкий кислород как топливо, что делает стоимость ее запуска достаточно невысокой.