Virgin Orbit проведет необычный запуск космической ракеты с самолета над Тихим океаном

Компания Virgin Orbit 25 мая проведет над Тихим океаном испытательный орбитальный запуск ракеты LauncherOn. Запуск пройдет с модифицированного самолета-разгонщика Boeing 747 Cosmic Girl.

В роли полезной нагрузки LauncherOne несет "красивую инертную массу" – что именно – вице-президент компании Virgin Orbit Уилл Померанц не уточнил. Запуск пройдет 25 мая между 20:00 и 21:00 по Киеву.

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Как пройдет запуск

Самолет с закрепленной под ним ракетой отправится с территории аэрокосмического центра в пустыне Мохаве.

Через 45-60 минут после вылета, совершив форсированный маневр на высоте около 11 км недалеко от острова Сан-Николас, первый пилот запустит ракету. Она отсоединится под углом 27° к горизонтали, двигатель первой ступени начнет работать через 4 секунды, разгоняя LauncheOne до 13 000 км/ч.

Тестовый груз выведут на достаточно низкую орбиту, чтобы он быстро с нее сошел и сгорел в плотных слоях атмосферы.



Самолет Boeing 747 Cosmic Girl во время подготовки к полету / Virgin Orbit

Видео запускуа

Когда трансляция станет доступной, видео появится ниже в этом блоке. Пока оставим здесь иллюстративную демонстрацию полета от Virjin Orbit.

Что известно о запуске

По сути запуск будет генеральной репетицией полноценного запуска с коммерческой полезной нагрузкой. По состоянию на 14 августа у Virgin Orbit уже запланирована миссия ELaNa 20 с десятком кубсатов для NASA.

В руководстве компании говорят, что будут довольны, если удачно скинут ракету и на ней штатно заработает первая ступень с двигателем NewtonThree тягой 327 кН в вакууме. Если этот этап пройдет успешно, с помощью NewtonFour (22 кН в вакууме) груз попытаются доставить на низкую орбиту.

Информация о ракете

LauncherOne – двухступенчатая 21,3-метровая жидкостно-реактивная ракета. Диаметр первой ступени 1,6 м, а второго – 1,3 м. Корпус и баки ракеты изготовлены из углеродного композита. Стартовая масса – около 30 т. Работает на топливной паре LOX/RP. Запускается на высоте 11 км после сброса из-под левого крыла модифицированного самолета Boeing 747-400, на борту которого будут находиться двое пилотов и три инженера.

Ракета может выводить до 500 кг на низкую околоземную орбиту (до 230 км) с наклоном 0-100 градусов и до 300 кг на солнечно-синхронную (500 км). Стоимость запуска составляет от 10 до 12 миллионов долларов. Также разрабатывается вариант ракеты с тремя ступенями. Воздушный старт позволяет избежать части проблем наземных запусков вроде плохой погоды или сильных ветров в тропосфере.

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Что известно о компании Virgin Orbit?

Компания создана в 2017 году. Она находится в группе компаний Virgin британского миллиардера Ричарда Брэнсона и намерена предоставлять услуги по запуску малых спутников со стартом самолета с аэродрома в пустыне Мохаве. Насчитывает более 300 сотрудников во главе с президентом Дэном Хартом, бывшим вицепрезидентом государственных спутниковых систем Boeing.