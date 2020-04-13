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Virgin Orbit провела финальные испытания перед первым запуском LauncherOne

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Cosmic Girl / Virgin Orbit

Авиакосмическая компания Ричарда Брэнсона готовится к первому орбитальному запуску ракеты LauncherOne из-под крыла модифицированного "Боинга". Несмотря на пандемию, Virgin Orbit планирует придерживаться графика, чтобы начать доставку малых спутников на орбиту уже в 2021 году.

Самолет Cosmic Girl, переоборудованный Boeing 747, с ракетой LauncherOne поднялся с космодрома Мохаве в Калифорнии и совершил полет над водами Тихого океана, отрабатывая маневр запуска. Подобные испытания компания уже проводила в прошлом, но на этот раз ракета была не муляжом, а настоящей, с баками, наполненными горючим RP-1 и жидким азотом, пишет The Verge.

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Подготовка к полету

Накануне, в заявлении для прессы Virgin Orbit назвала предстоящий полет "генеральной репетицией" для самолета и наземных служб, за исключением использования жидкого азота – более безопасной альтернативы жидкому кислородному топливу, которое используется в LauncherOne. Кроме того, испытания стали "последним важным этапом перед Launch Demo", первым орбитальным запуском.

Испытания должны были пройти раньше, но из-за коронавируса их пришлось перенести. Virgin Orbit входит в число компаний, которым разрешено продолжать деятельность во время пандемии, но на одну неделю сотрудников отправили по домам, чтобы переоборудовать центр управления полетами под требования соблюдения дистанции. Работать из центра продолжат только 10% штата, другие присоединятся дистанционно.

Дата первого полета

Представители компании не уточнили, когда именно состоится первый запуск LauncherOne, предназначенный для доставки спутников на низкие орбиты. Ранее он планировался через несколько недель после финальных испытаний, но пандемия могла внести коррективы в этот график.

Первые испытания LauncherOne состоялись в июле прошлого года – тогда ракета была сброшена с крыла Cosmic Girl в небе над Южной Калифорнии. Тогда же руководство заявило, что частные клиенты Virgin Orbit смогут отправить свои спутники на орбиту Земли уже в 2021 году. А вскоре после этого появится возможность посылать зонды гораздо дальше – на Марс.

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Автор: Михаил Года
Теги: авиация Космос Новости Техно Техно
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