Вирус в подарок: Alcatel продавала зараженные смартфоны

Бренд Alcatel, который принадлежит китайской компании TCL, уже неоднократно попадался на поставках смартфонов с предустановленным рекламным программным обеспечением. Однако в этот раз производитель пустил в продажу смартфоны с вредоносным программным обеспечением.

Об этом сообщает Slashgear.

Читайте также: Хакеры обошли один из самых надежных способов биометрической защиты

По данным компании Upstream, которая специализируется на безопасности, вирус обнаружили в моделях Alcatel Pixi 4 и Alcatel A3 Max.

Речь идет о фирменном приложении прогноза погоды Weather Forecast – World Weather Accurate Radar, у которого помимо основной функции оказались недокументированные и малоприятные для рядовых потребителей возможности.

В частности, приложение собирало данные об IMEI телефонов, адреса электронной почты и местоположения, а затем отправляло их на удаленный сервер TCL. Также сообщается о фактах подписки на платные сервисы без ведома владельцев телефонов и значительных расходах мобильного трафика.



Скриншоты из приложения Weather Forecast – World Weather Accurate Radar

Информации о том, как вредоносное программное обеспечение попало в фирменное приложение TCL, пока нет.

Однако, на данный момент программа, которая также была доступна в Google Play, уже удалена из магазина приложений. Последняя ее версия вышла 19 декабря 2018 года. Общее количество загрузок Weather Forecast – World Accurate Weather Radar превышает 10 миллионов, а ее средняя пользовательская оценка составляет 4,4 балла из 5.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно