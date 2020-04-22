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Vivaldi представила браузер для ПК и смартфонов с блокировщиком рекламы

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Ілюстративне фото / Vivaldi

Норвежская компания Vivaldi Technologies представила сразу две новые версии фирменного браузера. Одновременно с десктопным Vivaldi 3.0 для загрузки стала доступна первая стабильная Android версия программы. Отличительными чертами программных новинок стали продвинутый защита от трекинга и навязчивых баннеров, широкие возможности кастомизации и оригинальная система навигации.

Скачать обновленный браузер Vivaldi для Windows или Android можно на официальном сайте компании.

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Особенности браузера

Обе версии новинки получили встроенный блокировщик "слежка" и рекламы Tracker Radar от компании DuckDuckGo, что обеспечивает эффективную защиту от попыток некоторых веб-сайтов отслеживать активность пользователей.

На выбор предоставляется три уровня блокировки, позволяющие использовать единые настройки для всех сайтов, так и устанавливать индивидуальную конфигурацию для каждого из них.


Браузер может блокировать отслеживание и нежелательный контент на сайтах

По умолчанию блокировщик рекламы отключен – пользователи будут самостоятельно решать, какие сайты могут зарабатывать на ее демонстрации. Общее количество заблокированных трекеров и баннеров можно посмотреть, нажав на иконку блокировщика в адресной строке.

Новый браузер для ПК и смартфонов

Десктопная версия Vivaldi 3.0 предлагает встроенный таймер и будильник, а также уникальный инструмент для ускорения работы в браузере – пространственную навигацию. Последняя дает возможность быстро перемещаться между ссылками на странице путем удерживания Shift и одновременного нажатия клавиш со стрелками.

Мобильная версия браузера поддерживается на устройствах под управлением Android 5.0 и выше, включая планшеты. Она предлагает решение в стиле десктопной версии с панелью вкладок в верхней части экрана, что позволяет видеть все открытые вкладки и легко переключаться между ними.

Для сохранения экранного пространства, при просмотре веб-страниц панели с кнопками скрываются за пределами дисплея. Еще одна особенность Android-версии приложения – встроенный редактор изображений.

Безопасность

Vivaldi обеспечивает безопасную синхронизацию данных (закладки, экспресс-панель, пароли, автозаполнения форм, история, заметки), используя сквозное шифрование между разными версиями браузера, установленными на разных устройствах. Компания уверяет, что сторонние ресурсы не используются – приложение сохраняет все данные синхронизации в зашифрованном виде на собственных серверах в Исландии.


Vivaldi владеет высоким уровнем защиты

Дополнительная защита данных пользователей предоставляют частные вкладки, при работе с которыми программа не сохраняет историю поиска и просмотра, удаляет cookies и временные файлы после окончания работы.

Эргономичность

В обеих версиях Vivaldi можно создать несколько экспресс-панелей для различных задач, распределить закладки по категориям и сгруппировать их в папки. Для удобства работы предусмотрена возможность настройки интерфейса: темы оформления, масштабирование и режим чтения. Быстро перейти на поисковую систему можно с помощью префиксов в адресной строке.

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Автор: Михаил Года
Теги: Приложения Новости Техно Техно Интернет
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